В России выявили больше 50 тыс. случаев COVID-19 второй день подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом превысило планку в 50 тыс. второй день подряд и вернулось к мартовским показателям

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние сутки врачи выявили в России 51 699 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в Telegram. Накануне суточное число заболевших впервые с марта достигло 50 952 человек.

Больше всего случаев обнаружили в Москве — 6634, Санкт-Петербурге — 3013 и Московской области — 2256.

В больницы попали 3849 человек, что на 3,3% больше по сравнению со 2 сентября. Умерли 92 россиянина, выздоровели 38 380 человек (+3,7%).

В этом году уровень заболеваемости COVID-19 снижался с февраля и достиг минимальных значений в июне. Из-за этого Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения с начала июля. Однако вскоре суточное число случаев заражения начало расти. Ведомство объяснило, что это связано с распространением более заразных подвидов омикрон-штамма.

В середине августа Роспотребнадзор посоветовал властям регионов, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях.

К совету прислушались власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей и Хакасии. Обязательный характер эта мера носит в Республике Алтай, Бурятии и Еврейской автономной области.

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Глава разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что суточное число зараженных может достичь показателей прошлой зимы, когда число зараженных COVID-19 достигало 200 тыс. в сутки. Он связал это с «массовостью, которую дают новые виды «омикрона».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал еще больший рост заболеваемости COVID-19, при этом отметил, что такая тенденция характерна для сентября, когда люди возвращаются в города.