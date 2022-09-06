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Песков допустил встречу Путина и Кнайсль на ВЭФ при их желании

Владимир Путин и Карин Кнайсль
Владимир Путин и Карин Кнайсль (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин может встретиться с экс-главой австрийского МИДа Карин Кнайсль в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), если у обеих сторон возникнет такое желание. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме. Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке, на острове Русском, с 5 по 8 сентября. В нем принимают участие делегации из 67 государств, около 70 российских и 27 иностранных компаний.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017–2019 годах. В 2018 году президент России был гостем на ее свадьбе, где станцевал с невестой. Глава государства подарил молодоженам тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. Также на свадьбе Кнайсль выступил Кубанский казачий хор. Кнайсль с 2020 года входила в совет директоров «Роснефти», но вышла оттуда в мае 2022-го.

Путин присутствует на форуме очно. Президент планирует выступить на пленарное заседании 7 сентября в 15:00 по местному времени (8:00 мск). Главная тема в этом году — «На пути к многополярному миру». Среди ключевых тем, которые должен затронуть глава государства, Кремль называл развитие Дальнего Востока и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), международные торгово-экономические отношения и политическую обстановку.

В рамках форума Путин встретится и с другими политиками, в том числе с премьерами Армении, Монголии и Мьянмы Николом Пашиняном, Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайном. Они примут участие в пленарном заседании вместе с российским президентом. Еще одним гостем мероприятия станет председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (спикер парламента) Ли Чжаньшу.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Карин Кнайсль Восточный экономический форум

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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