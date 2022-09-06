Песков допустил встречу Путина и Кнайсль на ВЭФ при их желании

Владимир Путин и Карин Кнайсль (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин может встретиться с экс-главой австрийского МИДа Карин Кнайсль в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), если у обеих сторон возникнет такое желание. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме. Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке, на острове Русском, с 5 по 8 сентября. В нем принимают участие делегации из 67 государств, около 70 российских и 27 иностранных компаний.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017–2019 годах. В 2018 году президент России был гостем на ее свадьбе, где станцевал с невестой. Глава государства подарил молодоженам тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. Также на свадьбе Кнайсль выступил Кубанский казачий хор. Кнайсль с 2020 года входила в совет директоров «Роснефти», но вышла оттуда в мае 2022-го.

Путин присутствует на форуме очно. Президент планирует выступить на пленарное заседании 7 сентября в 15:00 по местному времени (8:00 мск). Главная тема в этом году — «На пути к многополярному миру». Среди ключевых тем, которые должен затронуть глава государства, Кремль называл развитие Дальнего Востока и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), международные торгово-экономические отношения и политическую обстановку.

В рамках форума Путин встретится и с другими политиками, в том числе с премьерами Армении, Монголии и Мьянмы Николом Пашиняном, Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайном. Они примут участие в пленарном заседании вместе с российским президентом. Еще одним гостем мероприятия станет председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (спикер парламента) Ли Чжаньшу.