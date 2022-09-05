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ВЭФ ,  

В Восточном форуме примут участие делегации из 67 стран

Фото: Максим Чурусов / Фотохост-агентство ТАСС
Фото: Максим Чурусов / Фотохост-агентство ТАСС

В Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке, примут участие более 5 тыс. гостей из 67 стран, участие подтвердили почти 70 российских и 27 иностранных компаний, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Самой многочисленной будет делегация из Китая — от Пекина ожидается более 100 человек. В составе китайской делегации — председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, которого в Россию пригласил спикер Госдумы Вячеслав Володин. После участия в ВЭФ он вылетит в Москву, где встретится с руководителями обеих палат Федерального собрания, указал помощник президента.

«Будет весомо представлено российское правительство: ожидаются четыре зампреда, около десяти министров, руководители 27 субъектов», — рассказал Ушаков.

Освещают мероприятие почти 1 тыс. журналистов, из них 175 — иностранных. Всего запланировано более 90 мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и межстрановые бизнес-диалоги.

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Владимир Путин

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал участие в ВЭФ делегаций от недружественных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи. По его словам, в этих государствах у России «есть друзья, и их немало». «На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — подчеркнул он.

7 сентября в форуме примет участие президент Владимир Путин. Он выступит на пленарном заседании, в котором участвуют также Ли Чжаньшу и премьер-министры Армении, Монголии и Мьянмы Никол Пашинян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайн. Тема пленарного заседания этого года — «На пути к многополярному миру». Отмечалось, что российский лидер проведет двусторонние встречи с иностранными политиками на полях форума.

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