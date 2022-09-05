Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает пресс-служба Кремля.

6 сентября президент ознакомится с ходом военных учений «Восток-2022» с участием стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В тот же день он проведет расширенное заседание президиума Государственного Совета по вопросам развития туризма и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

На площадке ВЭФ Путин по видеосвязи будет общаться с модераторами ключевых сессий форума, а 7 сентября выступит на пленарной сессии форума с темой «На пути к многополярному миру».

В форуме также примут участие глава временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что во время своего выступления Путин будет говорить о развитии Дальнего Востока и сотрудничестве в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все», — добавил он.

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ВЭФ проходит ежегодно с 2016 года. В 2022-м он пройдет в седьмой раз и продлится с 5 по 8 сентября, место проведения — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.