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Вместе с Путиным в ВЭФ примут участие премьеры Армении, Монголии и Мьянмы

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В пленарном заседании VII Восточного экономического форума вместе с российским президентом Владимиром Путиным примут участие премьер-министры Армении, Монголии и Мьянмы — Никол Пашинян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайн, сообщает Кремль.

Еще одним гостем заседания будет представитель Китая — председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (спикер парламента) Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам ВЭФ обратятся главы индийского и малайзийского правительств — Нарендра Моди и Исмаил Сабри Якоб.

Тема пленарного заседания этого года — «На пути к многополярному миру». Оно начнется в 15:00 по местному времени (8:00 мск) 7 сентября.

Отмечается, что в течение дня Путин проведет двусторонние встречи с приехавшими на ВЭФ зарубежными политиками.

Минвосток анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из «недружественных стран»
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Алексей Чекунков

ВЭФ — ежегодный форум, который проходит с 2016 года. В этом году он продлится с 5 по 8 сентября, место проведения — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

Перед посещением форума, 6 сентября, Путин ознакомится с ходом военных учений «Восток-2022» и проведет расширенное заседание президиума Государственного совета «по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях». На площадке ВЭФ он посетит «интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока», пообщается с модераторами форума и проведет встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

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