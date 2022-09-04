Песков назвал темы речи Путина на Восточном экономическом форуме

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, будет говорить в том числе о развитии Дальнего Востока и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все», — отметил Песков.

Пленарное заседание на ВЭФе пройдет 7 сентября в 15:00 по местному времени (8:00 мск). Его тема — «На пути к многополярному миру».

В своем выступлении на форуме в прошлом году Путин затрагивал примерно те же темы, однако акцент был сделан именно на вопросе развития Дальнего Востока.

ВЭФ проходит ежегодно с 2016 года. В 2022-м он пройдет в седьмой раз и продлится с 5 по 8 сентября, место проведения — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

Кремль анонсировал, что вместе с Путиным в пленарном заседании форума примут участие премьер-министры Армении, Монголии и Мьянмы — Никол Пашинян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Мин Аун Хлайн, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (спикер парламента) Ли Чжаньшу. Главы индийского и малайзийского правительств — Нарендра Моди и Исмаил Сабри Якоб — выступят на форуме с видеоприветствиями.

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Год назад в пленарном заседании в онлайн-формате участвовали президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух, а видеоприветствия направили глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и индийский премьер Моди.