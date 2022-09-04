Кабмин определит страны, чьи граждане смогут получить визу на полгода
Правительство России определит перечень стран, гражданам которых разрешат получать российские туристические визы действием до полугода. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров 2 сентября, проект закона внесут в Госдуму, сообщила пресс-служба правительства.
«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 256 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Проект предусматривает наделение правительства полномочием утверждать перечень государств, чьим гражданам разрешат оформлять обыкновенную туристическую визу на срок до шести месяцев. Обязательным условием будет подтверждение брони в гостинице.
В марте российские власти создали список «недружественных стран» и внесли туда все государства, которые ввели против Москвы санкции. Это государства ЕС, США, Япония, Южная Корея, Украина, Швейцария и другие страны.
Решение приняли после появления сообщений о том, что ЕС решил приостановить действие упрощенного визового режима с Россией и заморозить соответствующее соглашение. Документ предусматривает снижение пошлины для россиян с 80 до €35 и сокращение сроков рассмотрения заявления.
Кроме того, отдельные страны ЕС предлагали запретить выдачу россиянам шенгенских виз в рамках очередного пакета санкций. За это высказывались Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и другие члены ЕС, Венгрия, Франция и Германия выступали против.
В итоге министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не смогли согласовать запрет, но разрешили тем государствам, которые граничат с Россией, вводить ограничения на национальном уровне. Так уже поступила Финляндия, также возможные меры рассматривали прибалтийские страны и Польша.
В Кремле возможный запрет на визы назвали нелепым и заявили, что приостановка действия соглашения об упрощенном режиме ударит и по самим европейцам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва даст ЕС зеркальный ответ.