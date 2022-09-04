Кабмин определит страны, чьи граждане смогут получить визу на полгода

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Правительство России определит перечень стран, гражданам которых разрешат получать российские туристические визы действием до полугода. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров 2 сентября, проект закона внесут в Госдуму, сообщила пресс-служба правительства.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 256 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Проект предусматривает наделение правительства полномочием утверждать перечень государств, чьим гражданам разрешат оформлять обыкновенную туристическую визу на срок до шести месяцев. Обязательным условием будет подтверждение брони в гостинице.

В марте российские власти создали список «недружественных стран» и внесли туда все государства, которые ввели против Москвы санкции. Это государства ЕС, США, Япония, Южная Корея, Украина, Швейцария и другие страны.

Решение приняли после появления сообщений о том, что ЕС решил приостановить действие упрощенного визового режима с Россией и заморозить соответствующее соглашение. Документ предусматривает снижение пошлины для россиян с 80 до €35 и сокращение сроков рассмотрения заявления.

Кроме того, отдельные страны ЕС предлагали запретить выдачу россиянам шенгенских виз в рамках очередного пакета санкций. За это высказывались Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды и другие члены ЕС, Венгрия, Франция и Германия выступали против.

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В итоге министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не смогли согласовать запрет, но разрешили тем государствам, которые граничат с Россией, вводить ограничения на национальном уровне. Так уже поступила Финляндия, также возможные меры рассматривали прибалтийские страны и Польша.

В Кремле возможный запрет на визы назвали нелепым и заявили, что приостановка действия соглашения об упрощенном режиме ударит и по самим европейцам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва даст ЕС зеркальный ответ.