Глава Запорожской ВГА объяснил задержку миссии МАГАТЭ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Лукашенко показал первый белорусский компьютер Технологии и медиа, 14:34
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 14:32
ПСБ предложил зарплатным клиентам цифровую карту «Мир» Пресс-релиз, 14:30
В Кремле заявили, что опасаются провокаций ВСУ во время инспекции МАГАТЭ Политика, 14:30
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС Политика, 14:25
Песков после слов Токаева о реформах выразил надежду на блестящее будущее Политика, 14:21
Лавров связал отстранение россиян с желанием убрать конкурентов в спорте Спорт, 14:19
В Москве с начала 2022 года построили 33 новых школы и детсада Город, 14:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Флаг, извержение вулкана и школьники в ДНР: как прошло 1 сентября Общество, 14:13 
Как безопасно работать с криптовалютой. Инструкция для новичка Крипто, 14:07
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 14:02
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях Политика, 14:02
Песков заявил, что причина гибели Равиля Маганова не вопрос Кремля Общество, 14:01
Тедеско назвал шоком уход Федуна из «Спартака» Спорт, 14:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Запорожской ВГА объяснил задержку миссии МАГАТЭ

Фото: Andriy Andriyenko / AP
Фото: Andriy Andriyenko / AP

Часть колонны миссии МАГАТЭ сейчас на КПП, но головная часть частично задержана украинской стороной, связи с ними нет. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«У нас связи нет (с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. — РБК) … Они частью находятся на нейтральной территории, часть задержана блокпостом. Колонну всю украинская сторона не допустила, часть колонны, которая прошла, стоит в средней серой зоне, мы ее пока не видим. Первые машины… проехали дальше в направлении станции, но это не головная колонна, это не специалисты, которые должны выдать потом протоколы», — рассказал он в эфире «России 1».

По его словам, миссия находится на нейтральной территории и частично задержана Украиной, «фактически украинский блокпост их не пропускает». На контролируемой российскими силами территорий препятствий колонне машин с экспертами МАГАТЭ не чинят, уверяет он. Им готовы гарантировать безопасность и предоставить бронированные автомобили.

«Мы надеемся, что все-таки европейского влияния им хватит для того, чтобы прорваться через украинскую сторону», — говорит Балицкий.

Эксперты МАГАТЭ задержались на блокпосту по пути на ЗАЭС
Политика
Рафаэль Гросси (в центре)

Миссия экспертов МАГАТЭ, в которую входит глава организации Рафаэль Гросси, должна оценить безопасность Запорожской АЭС в условиях обстрелов, продолжающихся по меньшей мере с июня. Путь из Вены в Энергодар уже занял у миссии несколько дней. 30 августа они прибыли в Киеве, накануне — в город Запорожье, остающийся под контролем Украины. Планировалось, что в Энергодар к АЭС они прибудут сегодня.

Теги
МАГАТЭ Запорожская АЭС
Материалы по теме
Эксперты МАГАТЭ задержались на блокпосту по пути на ЗАЭС
Политика
В ВГА сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в подконтрольную России зону
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter