Глава Запорожской ВГА объяснил задержку миссии МАГАТЭ

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Часть колонны миссии МАГАТЭ сейчас на КПП, но головная часть частично задержана украинской стороной, связи с ними нет. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«У нас связи нет (с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. — РБК) … Они частью находятся на нейтральной территории, часть задержана блокпостом. Колонну всю украинская сторона не допустила, часть колонны, которая прошла, стоит в средней серой зоне, мы ее пока не видим. Первые машины… проехали дальше в направлении станции, но это не головная колонна, это не специалисты, которые должны выдать потом протоколы», — рассказал он в эфире «России 1».

По его словам, миссия находится на нейтральной территории и частично задержана Украиной, «фактически украинский блокпост их не пропускает». На контролируемой российскими силами территорий препятствий колонне машин с экспертами МАГАТЭ не чинят, уверяет он. Им готовы гарантировать безопасность и предоставить бронированные автомобили.

«Мы надеемся, что все-таки европейского влияния им хватит для того, чтобы прорваться через украинскую сторону», — говорит Балицкий.

Миссия экспертов МАГАТЭ, в которую входит глава организации Рафаэль Гросси, должна оценить безопасность Запорожской АЭС в условиях обстрелов, продолжающихся по меньшей мере с июня. Путь из Вены в Энергодар уже занял у миссии несколько дней. 30 августа они прибыли в Киеве, накануне — в город Запорожье, остающийся под контролем Украины. Планировалось, что в Энергодар к АЭС они прибудут сегодня.