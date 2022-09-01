Эксперты МАГАТЭ задержались на блокпосту по пути на ЗАЭС

Эксперты организации на три часа задерживаются на блокпосту со стороны подконтрольной Украине части Запорожской области из-за обстрелов. В Запорожской ВГА заявили, что украинская сторона задержала часть колонны, в том числе главу

Рафаэль Гросси (в центре) (Фото: Анна Войтенко / Reuters)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично вступил в переговоры с украинскими военными для проезда миссии делегации на Запорожскую АЭС, передает Reuters со ссылкой на представителя организации.

По его словам, эксперты агентства задерживаются на три часа на блокпосту на подконтрольной Украине территории.

Минобороны России сообщило, что российская сторона подтверждает готовность принять миссию МАГАТЭ с обеспечением безопасности для дальнейшей работы, «несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов». В ведомстве добавили, что обстановка в районе АЭС сложная, но остается под контролем.

Источник «Интерфакс-Украина» ранее сообщил, что эксперты организации находятся на КПП Новоалександровка в Запорожской области в 20 км от линии соприкосновения. По его словам, движение колонны приостановлено, они ждут, «пока не станет безопасно». Об этом также сообщил член главного совета военно-гражданской администрации контролируемой Россией части Запорожской области Владимир Рогов.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что экспертов по упрощенной схеме пропустили через КПП Васильевка. «Я думаю, что в настоящий момент они уже находятся на подходе. <...> Мы официально увидели пересечение [КПП]», — говорил он (цитата по ТАСС). При этом позднее он заявил, что часть колонии миссии МАГАТЭ находится в серой зоне на КПП, связи с ними нет, а головная часть задержана украинской стороной, передает «РИА Новости».

«Неожиданно было задержано руководство, именно руководитель МАГАТЭ Гросси и вся его основная часть колонны была задержана на украинской стороне», — заявил он.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии должны посетить станцию 1 сентября, они следуют туда через Киев и Запорожье. Необходимость в приезде миссии возникла из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС, которая с конца февраля находится под контролем российских военных. Специалисты должны помочь обеспечить безопасность станции, оценить ущерб и определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности. Гросси также рассчитывает, что на станции удастся создать постоянную миссию организации.

Минобороны утром 1 сентября сообщило, что две группы украинских диверсантов численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища и попытались захватить АЭС, их уничтожили. Спустя час российские военные пресекли попытку десанта ВСУ высадиться в нескольких километров от станции с двух барж, сообщили в ведомстве.

В Минобороны также говорили, что украинские военные обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ на берегу Каховского водохранилища.