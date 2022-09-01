В Финляндии сочли победу России на Украине опасной для имиджа Запада

Победа России по итогам спецоперации на Украине опасна для имиджа западных стран. Такое мнение выразил депутат финского парламента от партии «Истинные финны», председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо в интервью телерадиокомпании Yle.

По словам политика, подобный исход продемонстрировал бы, что «такая развивающаяся экономика, как Россия, может победить весь коллективный Запад».

«Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?» — задался вопросом парламентарий.

На прошлой неделе Халла-ахо ездил на Украину в составе делегации глав парламентских комитетов по иностранным делам Эстонии, Латвии и Литвы, уточняет Yle.

Партия «Истинные финны» занимает 38 из 200 мест в финском парламенте Эдускунте (19%).

Российские власти не раз говорили, что страна сможет выполнить все поставленные цели спецоперации, в том числе «денацифицировать» и демилитаризовать Украину. Президент России Владимир Путин среди целей перечислял освобождение Донбасса и получение Москвой гарантий безопасности.

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Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей публикации ко Дню знаний выразила уверенность, что России хватит материальных, моральных и интеллектуальных ресурсов, чтобы одержать победу. В мае, поздравляя главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина с Днем ДНР, Путин также подчеркивал, что Россия и союзные силы одержат победу.

Западные политики не раз сомневались, что это произойдет. В мае такую точку зрения выразил британский премьер Борис Джонсон. Тогда политик назвал действия России на Украине «ошибкой», у которой не было четкой стратегической цели. Государства G7 («большая семерка», США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония), в свою очередь, обещали не допустить победы России на Украине и обеспечить этой стране процветающее будущее.