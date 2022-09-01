Матвиенко связала судьбу мира с исходом спецоперации на Украине
Будущее всего мира зависит от исхода российской спецоперации на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба верхней палаты.
«От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию», — сказала она.
Матвиенко выразила уверенность, что у России «хватит ресурсов для победы» — материальных, моральных и интеллектуальных.
Публикация приурочена к 1 сентября. Она называется «Российское образование: патриотизм и устремленность в будущее».
О том, исход российской спецоперации окажет ключевое влияние на миропорядок, говорили и другие политики, в том числе глава МИДа Сергей Лавров. В апреле он заявил, что Россия за счет нее намерена покончить с «курсом» на доминирование США и их союзников. Позднее министр обвинил Соединенные Штаты и их партнеров, «возомнивших себя «вершителями судеб человечества», в стремлении навязать другим странам американоцентричную модель мироустройства. Российская спецоперация, утверждал он, поможет освободить мир от «гнета» западных стран.
В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в апреле опубликовал статью, в которой написал, что от спецоперации зависит архитектура всего миропорядка, который придет на смену «изжившему себя либеральному универсализму».
Российские власти не раз говорили, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты даже с учетом поставок Киеву западного оружия и других факторов. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, называл залогом для этого мужество и героизм российских солдат, а также консолидацию российского общества, Также в этом контексты важны глубокое понимание правоты своего дела и укрепление суверенитета России, говорил он. Матвиенко его точку зрения поддержала.