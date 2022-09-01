Матвиенко связала судьбу мира с исходом спецоперации на Украине

Исход спецоперации прояснит, установят ли США и союзники «глобальную гегемонию», или мир будет двигаться в сторону многополярности и равноправия государств, сказала она. Ресурсов России хватит для победы, считает спикер

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Будущее всего мира зависит от исхода российской спецоперации на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба верхней палаты.

«От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию», — сказала она.

Матвиенко выразила уверенность, что у России «хватит ресурсов для победы» — материальных, моральных и интеллектуальных.

Публикация приурочена к 1 сентября. Она называется «Российское образование: патриотизм и устремленность в будущее».

О том, исход российской спецоперации окажет ключевое влияние на миропорядок, говорили и другие политики, в том числе глава МИДа Сергей Лавров. В апреле он заявил, что Россия за счет нее намерена покончить с «курсом» на доминирование США и их союзников. Позднее министр обвинил Соединенные Штаты и их партнеров, «возомнивших себя «вершителями судеб человечества», в стремлении навязать другим странам американоцентричную модель мироустройства. Российская спецоперация, утверждал он, поможет освободить мир от «гнета» западных стран.

В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в апреле опубликовал статью, в которой написал, что от спецоперации зависит архитектура всего миропорядка, который придет на смену «изжившему себя либеральному универсализму».

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Российские власти не раз говорили, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты даже с учетом поставок Киеву западного оружия и других факторов. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, называл залогом для этого мужество и героизм российских солдат, а также консолидацию российского общества, Также в этом контексты важны глубокое понимание правоты своего дела и укрепление суверенитета России, говорил он. Матвиенко его точку зрения поддержала.