Джонсон усомнился в победе России на Украине

Британский премьер Борис Джонсон признал героическую роль России в разгроме нацизма в Европе, но назвал ее действия на Украине «ошибкой», у которой не было четкой стратегической цели *

Россия сыграла героическую роль в разгроме нацистской Германии во главе с Адольфом Гитлером, но вряд ли сможет одержать победу на Украине, заявил в разговоре с изданием Evening Standard премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Россияне имеют право отмечать свою героическую роль в разгроме нацизма», — сказал он.

При этом глава британского правительства назвал действия России на Украине «ошибкой», у которой не было четкой стратегической цели. По его мнению, для России «невозможно победить» в боевых действиях, начавшихся на Украине.

Джонсон наряду с другими западными лидерами неоднократно критиковал российскую спецоперацию. При этом в апреле он допускал, что Россия может одержать победу на Украине. «Грустная вещь заключается в том, что это реальная возможность», — говорил Джонсон. Он также высказывал мнение, что у России «огромная армия», а также предположил, что боевые действия на Украине могут продолжиться до конца 2023 года.

8 мая, в день, когда в Европе отмечается окончание Второй мировой войны и освобождение континента от нацизма, «Большая семерка» (G7: США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония) выступила с заявлением, в котором сообщила, что следует не допустить победы России на Украине.

«Мы обязаны сделать это ради памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, продолжать бороться за нее сегодня ради народа Украины, Европы и мирового сообщества», — говорится в тексте документа.

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В онлайн-встрече G7 принял участие президент Украины Владимир Зеленский, которого «Большая семерка» заверила в солидарности и поддержке.

Комментируя заявление G7, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решимостью «не допустить победы» западные страны «признали успехи» России. Он также выразил мнение, что Москва «разрушила» планы по расширению НАТО на восток. При этом в конце апреля о планах подать заявку на вступление в НАТО уже в ближайшие недели объявила Финляндия, аналогичный шаг планирует сделать Швеция. The Times писала, что обе страны могут стать членами альянса уже летом.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Он также объяснял ее необходимость защитой населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. Украинские власти в ответ на спецоперацию объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

В конце марта Минобороны сообщило о выполнении задач на киевском и черниговском направлениях и объявило, что главная задача российских военных — «полное освобождение Донбасса».

Одновременно с этим Москва и Киев ведут переговоры о мирном урегулировании. Последняя очная встреча делегаций состоялась в конце марта, когда украинская сторона передала ряд предложений российской, в том числе о нейтральном и безъядерном статусе Украины, а также гарантиях безопасности для Киева, которые не затрагивают Крым и Донбасс.

Позднее российские власти передавали Украине ответные предложения, но, как говорил министр иностранных дел Сергей Лавров, реакции на них не последовало. О том, что переговоры с Киевом зашли в тупик, сообщал и президент России Владимир Путин.

9 мая глава делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что диалог в онлайн-формате продолжается, но для новой встречи нужно «больше конкретики».