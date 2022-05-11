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Путин поздравил Пушилина с Днем ДНР и выразил уверенность в победе

Россия и Донецкая народная республика совместными усилиями смогут преодолеть все трудности и «одержать победу», написал президент России в поздравлении Пушилину. Восемь лет назад в ДНР прошел референдум о независимости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина с Днем ДНР. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Донецкой народной республики», — говорится в послании Путина.

Президент отметил, что восемь лет назад «ДНР сделала выбор в пользу государственной независимости». Сейчас, по его словам, Россия и ДНР ведут совместную борьбу за то, чтобы граждане республики реализовали «свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией». «Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — заключил Путин.

Ранее Путин уже говорил о совместной победе в поздравлении главам республик Донбасса с 9 Мая. В телеграммах к Денису Пушилину и Леониду Пасечнику президент России сравнил военную операцию на Украине с Великой Отечественной войной, отметив, что «наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны». Он также выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».

Россия признала независимость ДНР и ЛНР: причины и последствия
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Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

11 мая 2014 года на территории ДНР прошел референдум, на котором за независимость республики высказались более 89% избирателей при явке более 74%. Референдум также состоялся в Луганской области: по данным местной ЦИК, там за независимость Луганской народной республики проголосовали 96,2% избирателей.

Представители ЦИК Украины заявили, что «действия, которые имитированы 11 мая на территориях отдельных местностей Донецкой и Луганской областей, не имеют никакого отношения к референдумному процессу и не несут никаких правовых последствий». По данным украинских властей, которые озвучил и.о. президента Украины Александр Турчинов, в референдуме в Луганской области приняли участие 24% избирателей, в Донецкой области — около 32%.

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В пресс-службе Кремля тогда сообщили в связи с состоявшимся голосованием, что Россия с уважением относится к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия признала независимость обеих республик Донбасса 21 февраля 2022 года, а также заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Перед этим главы ДНР и ЛНР обратились к России с соответствующей просьбой. 22 февраля Путин сообщил, что Москва признала независимость республик в границах Донецкой и Луганской областей, а также заявил, что спорные вопросы по границам будут решаться на переговорах.

Объясняя решение признать независимость ЛНР и ДНР, президент России Владимир Путин заявил, что Киев, отказавшийся от выполнения минских соглашений, пытался «вновь организовать на Донбассе блицкриг» и ситуация в регионе приобрела «критический характер». На заседании Совета безопасности президент также заявил, что речь о присоединении республик к России не идет.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, ее целями он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Президент говорил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Киев в ответ заявил, что никакого наступления на республики Донбасса не планирует, признание ЛНР и ДНР рассматривает как вмешательство в суверенные дела Украины, и разорвал дипломатические отношения с Москвой. В стране ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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