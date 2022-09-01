Переводчик рассказал о проблемах со здоровьем у Горбачева в течение 8-10 лет

Переводчик рассказал о проблемах со здоровьем у Горбачева

Первый президент СССР Михаил Горбачев в последние восемь-десять лет своей жизни страдал от серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» и личный переводчик советского лидера Павел Палажченко.

«Последние годы его жизни были, к сожалению, омрачены тяжелыми проблемами со здоровьем. <…> Если честно говорить, то примерно последние восемь-десять лет были очень тяжелыми для него. Потому что с каждым днем эти проблемы нарастали », — сказал переводчик.

По словам Палажченко, этот период был трудным для Горбачева, но он прошел его мужественно и с достоинством. Сильнее всего на здоровье политика повлияла смерть жены Раисы, считает он.

Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни почек. В последние годы он проходил гемодиализ. Политика похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

Горбачев руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год. Он был Генеральным секретарем ЦК КПСС и первым (и единственным) президентом страны.

Время правления Горбачева вошло в историю под названием «Перестройка». В этот период в Советском Союзе проводили реформы, направленные на демократизацию общества, политического и экономического строя. Власти начали проводить политику гласности, вернули гражданство уехавшим из страны диссидентам и перестали подвергать цензуре западную культуру. Тогда же Москва вывела советские войска из Афганистана, закончилась холодная война, произошло объединение Германии.

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При этом внутри СССР ухудшилась экономическая ситуация, а в союзных республиках усилился сепаратизм. В конце 1991 года Советский Союз распался, а Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.

В 1990 году политику вручили Нобелевскую премию мира за «ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».