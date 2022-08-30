Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Фетисов фразой «сошли с ума» оценил выбор для шведов между КХЛ и сборной Спорт, 00:30
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева Общество, 00:28
Премьер Ирака заявил о намерении уйти при ухудшении ситуации в стране Политика, 00:14
Под угрозой тюрьмы. Кто из легионеров проигнорировал запрет играть в КХЛ Спорт, 00:00
Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета Экономика, 00:00
Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления» Общество, 30 авг, 23:53
Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 30 авг, 23:49
«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев Политика, 30 авг, 23:46 
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 30 авг, 23:44
10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков Общество, 30 авг, 23:43
Умер Михаил Горбачев Общество, 30 авг, 23:22
Госдеп сообщил о гибели в ДТП с грузовиками двух сотрудниц за месяц Общество, 30 авг, 23:17
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 30 авг, 23:15
Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ Политика, 30 авг, 23:12
Общество ,  

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

Последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких Горбачева. Эта же информация появилась у «РИА Новости», агентство ссылается на источник, близкий к семье Горбачева.

«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник ТАСС.

Умер Михаил Горбачев
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter