Последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких Горбачева. Эта же информация появилась у «РИА Новости», агентство ссылается на источник, близкий к семье Горбачева.

«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — рассказал собеседник ТАСС.

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