«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Фетисов фразой «сошли с ума» оценил выбор для шведов между КХЛ и сборной Спорт, 00:30
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева Общество, 00:28
Премьер Ирака заявил о намерении уйти при ухудшении ситуации в стране Политика, 00:14
Под угрозой тюрьмы. Кто из легионеров проигнорировал запрет играть в КХЛ Спорт, 00:00
Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета Экономика, 00:00
Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления» Общество, 30 авг, 23:53
Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 30 авг, 23:49
«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев Политика, 30 авг, 23:46 
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 30 авг, 23:44
10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков Общество, 30 авг, 23:43
Умер Михаил Горбачев Общество, 30 авг, 23:22
Госдеп сообщил о гибели в ДТП с грузовиками двух сотрудниц за месяц Общество, 30 авг, 23:17
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 30 авг, 23:15
Берлин заявил, что «халявщики» не получат компенсацию за цены на газ Политика, 30 авг, 23:12
Политика ,  
0 

«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев

В Москве на 92-м году жизни умер экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Как он стал главой государства и чем запомнился — в фотогалерее РБК.
Михаил Горбачев в 4-летнем возрасте
Михаил Горбачев в 4-летнем возрасте (Фото: Getty Images)

Михаил Горбачев родился в 1931 году в Ставропольском крае. Его отец работал на машинно-тракторной станции (МТС), а мать — в колхозе. Сам Горбачев начал работать помощником комбайнера еще в школьные годы, в 18 лет его наградили орденом Трудового Красного Знамени

Фото:Kommsomol Young Communist League / AP
Фото: Kommsomol Young Communist League / AP

Поступил в МГУ им. Ломоносова в 1950 году, а в 1952 году вступил в КПСС. После окончания юридического факультета недолго проработал в прокуратуре Ставропольского края, а потом перешел в местные комсомольские организации, где и начал строить свою карьеру, к 1962-му возглавив краевой комсомол. В том же году ему предложили перейти на партийную работу: «После избрания первым секретарем крайкома комсомола и кандидатом в члены бюро крайкома партии я стал теперь все больше заниматься и партийной работой: поездки в районы, участие в подготовке решений, в обсуждении на пленумах и активах разнообразных вопросов», — писал Горбачев в книге «Жизнь и реформы». К 1970 году он фактически возглавил регион. Там он познакомился с Юрием Андроповым, тогда возглавлявшим КГБ: «Августовские события 1968 года (в Праге. — РБК), видимо, не позволили ему воспользоваться отпуском в обычное время, и он неожиданно приехал в Железноводск в апреле 1969-го. <…> Потом мы еще не раз встречались. Раза два отдыхали в одно и то же время: он — в особняке санатория «Красные камни», а я — в самом санатории. Вместе с семьями совершали прогулки в окрестностях Кисловодска, выезжали в горы. <…> Были ли мы достаточно близки? Наверное, да. Говорю это с долей сомнения, потому что позже убедился: в верхах на простые человеческие чувства смотрят совсем по-иному», — вспоминал Горбачев. По его словам, позже, во время работы Андропова генсеком, он ощущал доверие и поддержку руководителя

В центре слева направо: председатель Совета министров СССР Николай Тихонов, член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев, генсек ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Черненко
В центре слева направо: председатель Совета министров СССР Николай Тихонов, член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев, генсек ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Черненко (Фото: Владимир Акимов / РИА Новости)

В 1978-м Горбачеву предложили стать секретарем ЦК КПСС — высшего партийного органа. Через два года он вошел в Политбюро ЦК. Кресло генсека Горбачев занял в 1985 году после смерти своего предшественника Константина Черненко. «В пять часов начался пленум, и я сразу почувствовал атмосферу полной поддержки, еще более утвердившейся под влиянием речи Громыко (Андрея Громыко, главы МИД СССР. — РБК), который по поручению Политбюро предложил мою кандидатуру на пост генерального секретаря ЦК», — описывал Горбачев голосование. Для руководителя СССР он был довольно молод — 54 года. Кроме того, впечатление на граждан производила его манера выступать без заранее подготовленного текста, «без бумажки»

Фото:Борис Ющенко / AP
Фото: Борис Ющенко / AP

Горбачев, заняв пост генерального секретаря, объявил о начале перестройки — нового политического и экономического курса, означавшего уход от тоталитарной системы. Одним из символов тех лет стала гласность, направленная на бóльшую открытость государства и общества. Еще до подписания резолюции «О гласности» в стране перестали глушить иностранные радиостанции. В 1986 году из ссылки был возвращен академик Андрей Сахаров (ученый и диссидент был без суда отправлен в город Горький (ныне Нижний Новгород) в 1980 году. — РБК). В 1990 году Закон о печати упразднил государственную цензуру

Слева направо: вице-президент США Джордж Буш (старший), президент США Рональд Рейган (в центре) и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время прогулки по острову Гавернорс-Айленд
Слева направо: вице-президент США Джордж Буш (старший), президент США Рональд Рейган (в центре) и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время прогулки по острову Гавернорс-Айленд (Фото: Валерий Зуфаров и Валерий Христофоров / ТАСС)

Горбачев активно проводил встречи с западными руководителями. В результате переговоров с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1989 году был фактически положен конец холодной войне. Горбачев заявил, что СССР готов не рассматривать Соединенные Штаты Америки как военного противника, за чем последовало аналогичное заявление Белого дома. Незадолго до встречи лидеров США и СССР пала Берлинская стена (физическая граница между ФРГ и ГДР была возведена между Западным и Восточным Берлином в 1961 году, разбита после упрощения режима посещения ФРГ и окончательно снесена в 1990 году. — РБК). «Встретившись с президентом Бушем на Мальте спустя месяц после падения стены, мы договорились и о взаимном поведении в германском вопросе. И — что символично в этой связи — объявили об официальном прекращении холодной войны, — вспоминал Горбачев. О самой стене он высказывался так: «Это было искусственное образование, прямое детище холодной войны — самой трагической ошибки, которой победившие фашизм нации позволили свершиться после такой войны»

Встреча советских военных, возвращающихся из Афганистана. Узбекская ССР, Термез, 6 февраля 1989 года
Встреча советских военных, возвращающихся из Афганистана. Узбекская ССР, Термез, 6 февраля 1989 года (Фото: Будан Виктор,Надеждин Георгий / ТАСС)

Также в 1988 году Горбачев начал вывод советских войск из Афганистана (война там длилась с 1979 года. — РБК)

Михаил Горбачев во время встречи с жителями Киева на Крещатике, 20 февраля 1989 года
Михаил Горбачев во время встречи с жителями Киева на Крещатике, 20 февраля 1989 года (Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр / ТАСС)

Горбачева критиковали за меры, принимаемые в экономике. Недовольство граждан вызывала и неоднозначная политика борьбы с пьянством. «Пьянка в те годы многих довела. Пили везде. <…> Возмущенными письмами «сделайте хоть что-нибудь» завалили ЦК, правительство. Еще Леонид Ильич, который сам любил выпить, давал поручения найти выход, как общество спасти от сплошной пьянки», — позже вспоминал Горбачев. Он также объяснял, что «сухой закон» был реализован не так, как задумывалось: «Мы собирались ввести меры: регулировать цены, ассортимент — все пили только водку, а сухих вин, даже пива почти не было… За выполнение плана отвечали Егор Кузьмич (Лигачев, секретарь ЦК КПСС. — РБК) и Михаил Сергеевич Соломенцев (входил в Политбюро. — РБК). Они напортачили! Речь шла о том, чтобы заменить винные сорта [винограда] на столовые. А они все вывернули наизнанку, довели до глупости. Я не давал добро вырубать виноградники!»

Михаил Горбачев во время принятия присяги, 1990 год
Михаил Горбачев во время принятия присяги, 1990 год (Фото: Юрия Лизунова, Владимира Мусаэльяна и Александра Чумичева / ТАСС)

В 1990 году Горбачев заявил о необходимости отменить положение Конституции о руководящей роли КПСС и ввести в стране должность президента. Позже на съезде народных депутатов его выбрали президентом СССР — он стал первым и единственным человеком, занимавшим эту должность

Михаил Горбачев у мемориального комплекса «Берлинская стена», 1998 год
Михаил Горбачев у мемориального комплекса «Берлинская стена», 1998 год (Фото: Micheline Pelletier / Sygma via Getty Images)

В 1990 году Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира за роль в мирном процессе на международной арене. «Я воспринимаю решение вашего комитета как признание огромного международного значения происходящих в Советском Союзе перемен. Как доверие к нашей политике нового мышления, которое основывается на убеждении, что в конце XX столетия силе, оружию придется серьезно потесниться в качестве главного рычага мировой политики», — говорил Горбачев в своей нобелевской лекции в Осло в 1991 году. В своей речи он также затронул внутренние проблемы СССР: «За шесть лет мы отбросили или разрушили многое из того, что стояло на пути обновления и преобразования общества. Но когда общество получило свободу, оно, длительное время жившее как в «зазеркалье», не узнало себя. Выплеснулись наружу противоречия и пороки, даже пролилась кровь. Хотя от большой крови страну удалось удержать. Логика реформ столкнулась и с логикой их отторжения, и с логикой нетерпения, которая оборачивается нетерпимостью»

Кадр из видео-обращения президента СССР Михаила Горбачева к народу, записанного 20 августа 1991 года во время его домашнего ареста на даче в Форосе
Кадр из видео-обращения президента СССР Михаила Горбачева к народу, записанного 20 августа 1991 года во время его домашнего ареста на даче в Форосе (Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости)

Горбачев покинул пост президента СССР в декабре 1991 года после образования СНГ и предшествовавших этому событий. В конце 1980-х — начале 1990-х обострилась обстановка в союзных республиках, проходили массовые демонстрации, власти применяли военную силу. В апреле 1991 года Горбачев и руководители десяти республик договорились разработать новый Союзный договор. В августе, накануне подписания документа, несколько высших чиновников из ближайшего окружения президента объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который потребовал введения в стране ЧП или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Находившийся тогда на отдыхе в Крыму Горбачев отказался и был изолирован на госдаче в Форосе на три дня. Генерал-майор Лев Толстой, охранявший тогда президента, вспоминал в интервью: «Конечно, у них (подчиненных. — РБК) возникали вопросы. Один из них касался того, как именно обслуживать Михаила Сергеевича — как президента или как кого-то еще. Пришлось объяснить, что никто Горбачева полномочий не лишал»

Президент СССР Михаил Горбачев (слева) и президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР, 23 августа 1991 года
Президент СССР Михаил Горбачев (слева) и президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР, 23 августа 1991 года (Фото: Борис Бабанов / РИА Новости)

После возвращения в Москву Горбачев начал готовить проект реформ государственного устройства, на декабрь была назначена встреча с главами союзных республик. Главы России, Украины и Белоруссии без участия Горбачева подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. 25 декабря Михаил Горбачев в обращении к гражданам объявил об отставке: «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться». Тем же вечером над Кремлем подняли флаг Российской Федерации взамен государственного флага СССР

Президент Международного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаил Горбачев (слева), 1992 год
Президент Международного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаил Горбачев (слева), 1992 год (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

Последним указом Михаил Горбачев создал Горбачев-фонд на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС и возглавил его. Фонд занимается социально-экономическими и политическими исследованиями. В 1993 году Горбачев стал совладельцем «Новой газеты»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев на избирательном участке № 2446, 16 июня 1996 года
Бывший президент СССР Михаил Горбачев на избирательном участке № 2446, 16 июня 1996 года (Фото: Олег Никишин / AP)
В 1996 году Горбачев выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы и набрал менее 1% голосов
Михаил и Раиса Горбачевы в Рейкьявике, 13 октября 1986 года
Михаил и Раиса Горбачевы в Рейкьявике, 13 октября 1986 года (Фото: Nick Didlick / Reuters)

Жена Михаила Горбачева Раиса Максимовна первой из жен руководителей советского государства стала появляться на публике вместе с мужем. Это вызывало неоднозначную реакцию общества, в том числе звучали высказывания, что она управляет страной наравне с генсеком. На международной арене она была принята тепло: открытость личной жизни Горбачева также воспринималась как свидетельство изменения атмосферы и политического курса в СССР. Раиса Горбачева занималась общественной деятельностью и благотворительностью. На Западе отмечали элегантность ее образа, хотя, как позже рассказывал Горбачев, одежду ей шили в одном из московских ателье, а не у известных модельеров. Поженились они еще студентами: «Времена были трудные, послевоенные, мы оба студенты МГУ, я на юрфаке, она на философском. Денег мало, пришлось на свадьбу подзаработать: я убирал картофель на комбайне. На белое платье для невесты хватило, из шифона, сшили в ателье. А туфли пришлось Раисе у подружки занять. Даже кольцами в загсе не обменялись — я подарил ей кольцо спустя годы», — вспоминал Горбачев.

Раиса Горбачева умерла в 1999 году от лейкоза. Ее именем назван Институт детской гематологии и трансплантологии, созданный в Санкт-Петербурге в 2007 году. Михаил Горбачев больше не был женат, у него остались дочь, две внучки и правнучка. «Почти 50 лет мы с Раисой были вместе, рядом и никогда от этого не испытывали тягость — наоборот, нам всегда было хорошо вдвоем. Мы любили друг друга, но даже наедине об этом мало говорили. Нам казалось: главное в том, чтобы сберечь все, что родилось в молодости. Мы понимали друг друга и оберегали наши отношения», — писал Горбачев в книге воспоминаний «Наедине с собой»

Фото:Ian Gavan / Getty Images
Фото: Ian Gavan / Getty Images

В 2011 году в Лондоне в зале Royal Albert Hall прошел большой благотворительный вечер Gorby-80, приуроченный к 80-летию Михаила Горбачева. Ведущими были актеры Кевин Спейси и Шэрон Стоун. На мероприятии выступили в том числе Лондонский симфонический оркестр и артисты Большого театра

Фото:Иван Секретарев / AP
Фото: Иван Секретарев / AP
Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова
СССР Берлинская стена «холодная война» перестройка и ускорение Михаил Горбачев
Материалы по теме
Умер Михаил Горбачев
Общество
Путин отметил вклад Горбачева в международное гуманитарное сотрудничество
Политика
Горбачев рассказал, как можно было сохранить СССР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter