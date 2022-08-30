«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев
Михаил Горбачев родился в 1931 году в Ставропольском крае. Его отец работал на машинно-тракторной станции (МТС), а мать — в колхозе. Сам Горбачев начал работать помощником комбайнера еще в школьные годы, в 18 лет его наградили орденом Трудового Красного Знамени
Поступил в МГУ им. Ломоносова в 1950 году, а в 1952 году вступил в КПСС. После окончания юридического факультета недолго проработал в прокуратуре Ставропольского края, а потом перешел в местные комсомольские организации, где и начал строить свою карьеру, к 1962-му возглавив краевой комсомол. В том же году ему предложили перейти на партийную работу: «После избрания первым секретарем крайкома комсомола и кандидатом в члены бюро крайкома партии я стал теперь все больше заниматься и партийной работой: поездки в районы, участие в подготовке решений, в обсуждении на пленумах и активах разнообразных вопросов», — писал Горбачев в книге «Жизнь и реформы». К 1970 году он фактически возглавил регион. Там он познакомился с Юрием Андроповым, тогда возглавлявшим КГБ: «Августовские события 1968 года (в Праге. — РБК), видимо, не позволили ему воспользоваться отпуском в обычное время, и он неожиданно приехал в Железноводск в апреле 1969-го. <…> Потом мы еще не раз встречались. Раза два отдыхали в одно и то же время: он — в особняке санатория «Красные камни», а я — в самом санатории. Вместе с семьями совершали прогулки в окрестностях Кисловодска, выезжали в горы. <…> Были ли мы достаточно близки? Наверное, да. Говорю это с долей сомнения, потому что позже убедился: в верхах на простые человеческие чувства смотрят совсем по-иному», — вспоминал Горбачев. По его словам, позже, во время работы Андропова генсеком, он ощущал доверие и поддержку руководителя
В 1978-м Горбачеву предложили стать секретарем ЦК КПСС — высшего партийного органа. Через два года он вошел в Политбюро ЦК. Кресло генсека Горбачев занял в 1985 году после смерти своего предшественника Константина Черненко. «В пять часов начался пленум, и я сразу почувствовал атмосферу полной поддержки, еще более утвердившейся под влиянием речи Громыко (Андрея Громыко, главы МИД СССР. — РБК), который по поручению Политбюро предложил мою кандидатуру на пост генерального секретаря ЦК», — описывал Горбачев голосование. Для руководителя СССР он был довольно молод — 54 года. Кроме того, впечатление на граждан производила его манера выступать без заранее подготовленного текста, «без бумажки»
Горбачев, заняв пост генерального секретаря, объявил о начале перестройки — нового политического и экономического курса, означавшего уход от тоталитарной системы. Одним из символов тех лет стала гласность, направленная на бóльшую открытость государства и общества. Еще до подписания резолюции «О гласности» в стране перестали глушить иностранные радиостанции. В 1986 году из ссылки был возвращен академик Андрей Сахаров (ученый и диссидент был без суда отправлен в город Горький (ныне Нижний Новгород) в 1980 году. — РБК). В 1990 году Закон о печати упразднил государственную цензуру
Горбачев активно проводил встречи с западными руководителями. В результате переговоров с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1989 году был фактически положен конец холодной войне. Горбачев заявил, что СССР готов не рассматривать Соединенные Штаты Америки как военного противника, за чем последовало аналогичное заявление Белого дома. Незадолго до встречи лидеров США и СССР пала Берлинская стена (физическая граница между ФРГ и ГДР была возведена между Западным и Восточным Берлином в 1961 году, разбита после упрощения режима посещения ФРГ и окончательно снесена в 1990 году. — РБК). «Встретившись с президентом Бушем на Мальте спустя месяц после падения стены, мы договорились и о взаимном поведении в германском вопросе. И — что символично в этой связи — объявили об официальном прекращении холодной войны, — вспоминал Горбачев. О самой стене он высказывался так: «Это было искусственное образование, прямое детище холодной войны — самой трагической ошибки, которой победившие фашизм нации позволили свершиться после такой войны»
Также в 1988 году Горбачев начал вывод советских войск из Афганистана (война там длилась с 1979 года. — РБК)
Горбачева критиковали за меры, принимаемые в экономике. Недовольство граждан вызывала и неоднозначная политика борьбы с пьянством. «Пьянка в те годы многих довела. Пили везде. <…> Возмущенными письмами «сделайте хоть что-нибудь» завалили ЦК, правительство. Еще Леонид Ильич, который сам любил выпить, давал поручения найти выход, как общество спасти от сплошной пьянки», — позже вспоминал Горбачев. Он также объяснял, что «сухой закон» был реализован не так, как задумывалось: «Мы собирались ввести меры: регулировать цены, ассортимент — все пили только водку, а сухих вин, даже пива почти не было… За выполнение плана отвечали Егор Кузьмич (Лигачев, секретарь ЦК КПСС. — РБК) и Михаил Сергеевич Соломенцев (входил в Политбюро. — РБК). Они напортачили! Речь шла о том, чтобы заменить винные сорта [винограда] на столовые. А они все вывернули наизнанку, довели до глупости. Я не давал добро вырубать виноградники!»
В 1990 году Горбачев заявил о необходимости отменить положение Конституции о руководящей роли КПСС и ввести в стране должность президента. Позже на съезде народных депутатов его выбрали президентом СССР — он стал первым и единственным человеком, занимавшим эту должность
В 1990 году Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира за роль в мирном процессе на международной арене. «Я воспринимаю решение вашего комитета как признание огромного международного значения происходящих в Советском Союзе перемен. Как доверие к нашей политике нового мышления, которое основывается на убеждении, что в конце XX столетия силе, оружию придется серьезно потесниться в качестве главного рычага мировой политики», — говорил Горбачев в своей нобелевской лекции в Осло в 1991 году. В своей речи он также затронул внутренние проблемы СССР: «За шесть лет мы отбросили или разрушили многое из того, что стояло на пути обновления и преобразования общества. Но когда общество получило свободу, оно, длительное время жившее как в «зазеркалье», не узнало себя. Выплеснулись наружу противоречия и пороки, даже пролилась кровь. Хотя от большой крови страну удалось удержать. Логика реформ столкнулась и с логикой их отторжения, и с логикой нетерпения, которая оборачивается нетерпимостью»
Горбачев покинул пост президента СССР в декабре 1991 года после образования СНГ и предшествовавших этому событий. В конце 1980-х — начале 1990-х обострилась обстановка в союзных республиках, проходили массовые демонстрации, власти применяли военную силу. В апреле 1991 года Горбачев и руководители десяти республик договорились разработать новый Союзный договор. В августе, накануне подписания документа, несколько высших чиновников из ближайшего окружения президента объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который потребовал введения в стране ЧП или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. Находившийся тогда на отдыхе в Крыму Горбачев отказался и был изолирован на госдаче в Форосе на три дня. Генерал-майор Лев Толстой, охранявший тогда президента, вспоминал в интервью: «Конечно, у них (подчиненных. — РБК) возникали вопросы. Один из них касался того, как именно обслуживать Михаила Сергеевича — как президента или как кого-то еще. Пришлось объяснить, что никто Горбачева полномочий не лишал»
После возвращения в Москву Горбачев начал готовить проект реформ государственного устройства, на декабрь была назначена встреча с главами союзных республик. Главы России, Украины и Белоруссии без участия Горбачева подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. 25 декабря Михаил Горбачев в обращении к гражданам объявил об отставке: «В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться». Тем же вечером над Кремлем подняли флаг Российской Федерации взамен государственного флага СССР
Последним указом Михаил Горбачев создал Горбачев-фонд на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС и возглавил его. Фонд занимается социально-экономическими и политическими исследованиями. В 1993 году Горбачев стал совладельцем «Новой газеты»
Жена Михаила Горбачева Раиса Максимовна первой из жен руководителей советского государства стала появляться на публике вместе с мужем. Это вызывало неоднозначную реакцию общества, в том числе звучали высказывания, что она управляет страной наравне с генсеком. На международной арене она была принята тепло: открытость личной жизни Горбачева также воспринималась как свидетельство изменения атмосферы и политического курса в СССР. Раиса Горбачева занималась общественной деятельностью и благотворительностью. На Западе отмечали элегантность ее образа, хотя, как позже рассказывал Горбачев, одежду ей шили в одном из московских ателье, а не у известных модельеров. Поженились они еще студентами: «Времена были трудные, послевоенные, мы оба студенты МГУ, я на юрфаке, она на философском. Денег мало, пришлось на свадьбу подзаработать: я убирал картофель на комбайне. На белое платье для невесты хватило, из шифона, сшили в ателье. А туфли пришлось Раисе у подружки занять. Даже кольцами в загсе не обменялись — я подарил ей кольцо спустя годы», — вспоминал Горбачев.
Раиса Горбачева умерла в 1999 году от лейкоза. Ее именем назван Институт детской гематологии и трансплантологии, созданный в Санкт-Петербурге в 2007 году. Михаил Горбачев больше не был женат, у него остались дочь, две внучки и правнучка. «Почти 50 лет мы с Раисой были вместе, рядом и никогда от этого не испытывали тягость — наоборот, нам всегда было хорошо вдвоем. Мы любили друг друга, но даже наедине об этом мало говорили. Нам казалось: главное в том, чтобы сберечь все, что родилось в молодости. Мы понимали друг друга и оберегали наши отношения», — писал Горбачев в книге воспоминаний «Наедине с собой»
В 2011 году в Лондоне в зале Royal Albert Hall прошел большой благотворительный вечер Gorby-80, приуроченный к 80-летию Михаила Горбачева. Ведущими были актеры Кевин Спейси и Шэрон Стоун. На мероприятии выступили в том числе Лондонский симфонический оркестр и артисты Большого театра