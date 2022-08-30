«Всем нам нужно перестраиваться»: чем запомнился Михаил Горбачев

Поступил в МГУ им. Ломоносова в 1950 году, а в 1952 году вступил в КПСС. После окончания юридического факультета недолго проработал в прокуратуре Ставропольского края, а потом перешел в местные комсомольские организации, где и начал строить свою карьеру, к 1962-му возглавив краевой комсомол. В том же году ему предложили перейти на партийную работу: «После избрания первым секретарем крайкома комсомола и кандидатом в члены бюро крайкома партии я стал теперь все больше заниматься и партийной работой: поездки в районы, участие в подготовке решений, в обсуждении на пленумах и активах разнообразных вопросов», — писал Горбачев в книге «Жизнь и реформы». К 1970 году он фактически возглавил регион. Там он познакомился с Юрием Андроповым, тогда возглавлявшим КГБ: «Августовские события 1968 года (в Праге. — РБК), видимо, не позволили ему воспользоваться отпуском в обычное время, и он неожиданно приехал в Железноводск в апреле 1969-го. <…> Потом мы еще не раз встречались. Раза два отдыхали в одно и то же время: он — в особняке санатория «Красные камни», а я — в самом санатории. Вместе с семьями совершали прогулки в окрестностях Кисловодска, выезжали в горы. <…> Были ли мы достаточно близки? Наверное, да. Говорю это с долей сомнения, потому что позже убедился: в верхах на простые человеческие чувства смотрят совсем по-иному», — вспоминал Горбачев. По его словам, позже, во время работы Андропова генсеком, он ощущал доверие и поддержку руководителя