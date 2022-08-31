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Папа римский отметил деятельность Горбачева в «эпоху важных перемен»

Понтифик направил телеграмму с соболезнованиями дочери первого президента СССР Ирине Горбачевой
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Andrew Medichini / AP)

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева. Он направил телеграмму дочери политика Ирине, в которой заявил, что соболезнует родным Горбачева и тем, «кто видел в нем уважаемого государственного деятеля».

Понтифик подчеркнул приверженность Горбачева «развитию собственной страны в эпоху важных перемен» и поддержанию «гармонии и братства между народами».

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Горбачев умер 30 августа после продолжительной болезни почек. Ему был 91 год. Политика похоронят в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

Время правления Горбачева Советским Союзом (1985–1991) вошло в историю как «Перестройка». В этот период власти проводили реформы, направленные на демократизацию общества, политического и экономического строя. Завершился вывод советских войск из Афганистана, закончилась холодная война, была объединена Германия, в СССР произошли демократические преобразования (введена гласность, отменена цензура в отношении западной культуры, возвращено гражданство многим изгнанным из страны диссидентам). С другой стороны, в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, а в союзных республиках росли сепаратистские настроения — в результате в 1991 году Советский Союз распался, а Горбачев сложил с себя полномочия.

В 1990 году президент СССР был удостоен Нобелевской премии мира за «ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Папа Римский Франциск Ватикан соболезнования Михаил Горбачев
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