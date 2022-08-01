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Медведев ответил на слова Байдена о договоре СНВ вопросом «оно нам надо?»

Зампред Совбеза Медведев усомнился в необходимости нового договора с США о вооружении
Ранее Байден сообщил о готовности США провести переговоры с Россией по новой системе контроля над вооружениями, которая придет на замену Договору СНВ-3
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружениями, указал, что России сейчас это вряд ли нужно. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой. Ну вот. Приползли», — заявил Медведев.

1 августа Байден заявил, что Белый дом готов провести переговоры с Россией по системе контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Американский президент тогда указал, что даже в разгар холодной войны США и СССР работали вместе, чтобы выполнить общую обязанность по обеспечению стратегической стабильности.

«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — добавил Медведев, отвечая на предложение Байдена.

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Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, незадолго до этого Москва и Вашингтон продлили его на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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В начале июня помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон хотел бы сохранить ограничения ядерных вооружений в рамках СНВ-3 и после истечения договора. По ее словам, новое соглашение должно учитывать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и снаряды с меньшей дальностью.

Медведев тогда говорил, что продление договора будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. При этом он также отмечал, что сейчас «самое неподходящее» время для новых переговоров. «Переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — писал он в Telegram.

В Кремле тогда заявляли, что избежать диалога о продлении договора нельзя, а обсуждать продление СНВ-3 нужно было еще «вчера». «И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Персоны
Татьяна Стекольникова
Дмитрий Медведев Джо Байден США ядерное вооружение СНВ

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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