Балицкий заявил об ударе американского беспилотника по Энергодару

Украинские военные с помощью американского беспилотника нанесли удар по зданию администрации Энергодара, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире программы «Соловьев Live».

«Сегодня беспилотник ударил по администрации Энергодара, слава богу, что никто не пострадал. <...> Американский потому, что мы исследовали все осколки, остатки этого беспилотника — там четко видна маркировка», — сказал Балицкий.

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