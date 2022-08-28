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Власти Энергодара сообщили об обстрелах ВСУ жилых районов города

По информации ВГА Энергодара, в результате обстрелов из американских гаубиц М777 пострадали как минимум пять человек, одна женщина и один мужчина находятся в тяжелом состоянии
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС)

Украинские военные открыли огонь по жилым районам города Энергодара Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Энергодара.

«ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Как уточнил агентству член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ около часа вели прицельный обстрел жилых кварталов города.

Позже в ВГА региона сообщили, что было зафиксировано четыре артиллерийских удара из американских гаубиц М777 по спальному району города, выстрелы производились из города Никополь. «В больницу на данный момент поступило пять человек. Одна из них — женщина — в тяжелом состоянии, с ранением грудной клетки. Второй — мужчина — в тяжелом состоянии, осколком снаряда перебита кость. Пострадавшие находятся в реанимации, им оказывается помощь», — говорится в сообщении властей.

В Энергодаре находится крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире — Запорожская АЭС.

Ранее в этот день в ВГА Энергодара сообщили, что российские военнослужащие сбили украинский беспилотник-камикадзе над Запорожской АЭС. «Его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», — утверждали пророссийские власти города.

Власти Энергодара сообщили о сбитом над Запорожской АЭС дроне-камикадзе
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Фото:zaporojie24 / Telegram

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Часть Запорожской области, включая город Энергодар и находящуюся на его территории атомную электростанцию, с конца февраля контролируют российские военные. С середины июля стороны взаимно обвиняют друг друга в обстрелах как Запорожской АЭС, так и Энергодара.

25 августа в ВГА сообщили о срабатывании аварийной системы и переподключении Запорожской АЭС из-за пожара на прилегающей территории. Там пояснили, что причиной возгорания стал обстрел со стороны ВСУ. После этого украинский «Энергоатом», который формально продолжает управлять АЭС, сообщил об отключении станции от энергосистемы Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российские власти не раз заявляли, что готовы к организации приезда на станцию миссии МАГАТЭ. За визит сотрудников международного агентства выступали и на Украине. Обе стороны высказывались в поддержку постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. По данным The Wall Street Journal, группа специалистов МАГАТЭ может приехать на электростанцию на следующей неделе.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Запорожская область Военная операция на Украине обстрел ВСУ
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