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Столичная ГИБДД заявила о готовности учить школьников ездить на самокатах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В московских школах может появиться курс по обучению езде на электросамокатах, ГИБДД готова оказать любую помощь в его продвижении, заявил «РИА Новости» замначальника управления ГИБДД главного управления МВД по Москве Евгений Логиновский.

Так он прокомментировал идею, высказанную в начале июля начальником научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрием Митрошиным. Он заявил, что такой вопрос необходимо решать «на государственном уровне», разработать программу подготовки с нужным количеством учебных часов можно, но внедрить ее, вероятно, будет «непросто». Тем не менее, Митрошин назвал несомненной необходимость такого курса.

«Мы только за. Мы за любую пропаганду безопасного поведения людей на дорогах. Конечно, в первую очередь детей, поэтому мы готовы. Более того, мы готовы оказать любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса», — заявил Логиновский.

Он добавил, что Москва может стать первым российским городом, в школах которого появится подобный курс.

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Фото:АГН «Москва»

В марте Верховный суд России признал электросамокат механическим транспортным средством. В прошлом году Минтранс и МВД представили проект правил движения для такого транспорта. В частности, ведомства предлагали разрешить самокатам движение с максимальной скоростью 25 км/ч, причем его вес не должен превышать 35 кг.

В конце мая представитель Минпромторга сообщил «Коммерсанту», что власти хотят ограничить для электросамокатов, гироскутеров и моноколес скорость движения 25 км/ч еще на этапе производства за счет заводских настроек. Также власти хотят, чтобы прокатные фирмы настроили самокаты на автоматический сброс скорости в некоторых районах, например в парках, до 6 км/ч. По словам собеседника газеты, функция может получить название «пешеходный режим».

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Согласно статистике МВД, с января по май 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и т.д. выросло на 35%. А именно в этом году число ДТП увеличилось до 158 (117 аварий в 2021 году), 164 человека пострадали, один погиб.

Теги
Москва ГИБДД электросамокат школы курсы
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