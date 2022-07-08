В МВД предложили обучать школьников езде на электросамокате

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Российских школьников стоит начать учить езде на электросамокате, предложил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Конечно, такого рода вопросы по большому счету, они все равно должны решаться на государственном уровне. Если [разработать] соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну почему бы и нет. Никаких сомнений в том, что это нужно, на самом деле нет», — считает полковник полиции.

Митрошин обратил внимание, что для включения такого курса в программу школ необходимо забрать академический час у другого предмета. Он задался вопросом: «У кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?..» — и заключил, что обычно такие инициативы внедряют «очень непросто».

Электросамокаты официально признаны в России механическим транспортным средством. В прошлом году Минтранс и МВД представили проект правил движения для такого транспорта. В частности, ведомства предлагали разрешить им движение с максимальной скоростью 25 км/ч, причем вес самоката не должен превышать 35 кг. В конце мая представитель Минпромторга сообщил «Коммерсанту», что власти хотят ограничить для электросамокатов, гироскутеров и моноколес скорость движения 25 км/ч еще на этапе производства за счет заводских настроек.

Также власти хотят, чтобы прокатные фирмы настроили самокаты на автоматический сброс скорости в некоторых районах, например в парках, до 6 км/ч. По словам собеседника газеты, функция может получить название «пешеходный режим».

Согласно статистике МВД, которую в конце июня привела газета «Известия», с января по май 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с участием средств индивидуальной̆ мобильности, электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и т.д. выросло на 35%.