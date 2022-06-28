Число ДТП с самокатами в России выросло на 35%

Фото: АГН «Москва»

За пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого число ДТП с участием средств индивидуальной̆ мобильности (СИМ) — электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и т. д. — выросло на 35%, пишут «Известия» со ссылкой на статистику МВД.

За указанный период прошлого года произошло 117 аварий с СИМ, при этом 126 человек получили травмы, двое погибли. В этом году число ДТП увеличилось до 158, 164 человека пострадали, один погиб. Эта статистика не учитывает случаи в парках или скверах, которые находятся вне зоны ответственности ГИБДД,

«Известия» указывают, что статистика этого года еще не учитывает несколько смертельных случаев, уже произошедших в июне. Например, как сообщал РЕН ТВ, в начале месяца в столице мужчина на электросамокате сбил 83-летнюю пенсионерку, позднее она скончалась; в середине июня тоже в Москве погиб 24-летний мужчина, упавший с электросамоката.

Всего за 2021 год произошло 672 ДТП с участием СИМ, погибли 20 человек, 704 получили ранения, сообщил «Известиям» начальник Научного центра безопасности дорожного движения России Дмитрий Митрошин.

Вопрос регулирования движения электросамокатов и других подобных транспортных средств (таковыми их признал Верховный суд в конце марта этого года) остается нерешенным, хотя Минтранс и МВД разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для СИМ, еще осенью прошлого года. Они предложили ограничить максимальную разрешенную скорость передвижения для этих средств 25 км/ч, а вес — 35 кг.

Ограничение скорости сейчас действует для кикшеринговых самокатов, например, сервис аренды Whoosh указывает, что их самокаты не разгоняются более чем до 25 км/ч, а в отдельных зонах скорость автоматически снижается до 10-15 км/ч. Однако Митрошин указывал, что в прошлом году на арендованные СИМ пришлась только одна десятая часть ДТП. В мае Минпромторг рассказал об идее ввести заводское ограничение скорости в 25 км/ч, то есть оно будет действовать для всех самокатов, а не только для взятых напрокат.

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В МВД отмечали, что статус СИМ как отдельной категории участников дорожного движения не определен из-за неподготовленности улиц и дорог России к этому, потому их движение остается неупорядоченным.