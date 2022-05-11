Электросамокатам и моноколесам ограничат предельную скорость

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Apple прекратила выпуск iPod Бизнес, 09:35
Süddeutsche Zeitung сообщила о задержании яхты Ахмедова в Гамбурге Политика, 09:22
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 09:18
Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Pro, 09:15
Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию Технологии и медиа, 09:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:00
Тарасенко вошел в историю клуба НХЛ после хет-трика в матче Кубка Стэнли Спорт, 08:59
Toyota приостановит производство на части заводов Бизнес, 08:59
Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти Pro, 08:58
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 08:54
Электросамокатам и моноколесам ограничат предельную скорость Бизнес, 08:45
МИД назвал решение Литвы о России «стране-террористе» экстремистским Политика, 08:39
Постпред Крыма заявил, что «юг бывшей Украины» войдет в состав России Политика, 08:30
Футболист «Барселоны» был госпитализирован во время матча с «Сельтой» Спорт, 08:30
Бизнес ,  
0 

Электросамокатам и моноколесам ограничат предельную скорость

Сейчас ограничение в 25 км/ч действует на прокатных самокатах, но теперь предлагается установить такое же ограничение на всех таких транспортных средствах в продаже
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ФГУП НАМИ совместно с дептрансом Москвы разрабатывает требования к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ — электросамокатам, гироскутерам и моноколесам), сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге. Основное положение документа — заводское ограничение скорости в 25 км/ч.

Сейчас ограничение скорости есть у кикшеринговых самокатов. Если ГОСТ утвердят, оно будет устанавливаться на всех ввозимых в Россию и производимых в ней ЭСИМ.

Кроме того, планируется потребовать от производителей устанавливать автоматическое ограничение скорости в некоторых районах, например в парках. Такая функция получит название «пешеходный режим» и будет ограничивать скорость до 6 км/ч.

Создатели ГОСТа предлагают и некоторые другие требования. Так, двигатель ЭСИМ, согласно проекту, должен будет включаться только после «двух независимых и разнородных действий преднамеренного характера», то есть нажать кнопку газа на самокате будет недостаточно для начала движения. Если водитель нажал одновременно и на тормоз, и на газ, транспортное средство должно будет тормозить. При неисправности в системе питания электросамокаты будут замедляться до полной остановки.

Документ устанавливает требования к противоскользящей поверхности (не менее 150 кв. см), диаметру шин (125 мм) и их ширине (25 мм). У средств передвижения, которые могут разогнаться до 25 км/ч, должны быть передние фары и задние фонари; все ЭСИМ независимо от максимальной скорости должны быть оборудованы световозвращателями.

Разработаны и нормы маркировки ЭСИМ: она будет содержать название производителя, класс, максимальную скорость, год производства, мощность и максимально допустимую массу. К транспортным средствам должны будут прилагаться правила пользования.

В пресс-службе «Яндекс.Go» «Коммерсанту» рассказали, что знают о подготовке ГОСТа, и выразили надежду, что «в финальном документе будут учтены только лучшие практики с акцентом на безопасность». В сервисе Whoosh вопрос стандартизации назвали актуальным, но указали, что документ нуждается в «дополнительной проработке и большей детализации».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций
Прогнозы
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов
Статьи
Pro
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром
Статьи

Осенью прошлого года МВД и Минтранс подготовили поправки о ПДД для СИМ — «транспортных средствах, имеющих одно или несколько колес (роликов), предназначенных для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)». Ведомства отнесли к таким транспортным средствам электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса «и иные аналогичные средства». Юридический статус ЭСИМ до сих пор не определен.

30 марта Верховный суд разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
электросамокат ограничение скорости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter