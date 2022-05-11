Электросамокатам и моноколесам ограничат предельную скорость

Сейчас ограничение в 25 км/ч действует на прокатных самокатах, но теперь предлагается установить такое же ограничение на всех таких транспортных средствах в продаже

Фото: Андрей Любимов / РБК

ФГУП НАМИ совместно с дептрансом Москвы разрабатывает требования к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ — электросамокатам, гироскутерам и моноколесам), сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге. Основное положение документа — заводское ограничение скорости в 25 км/ч.

Сейчас ограничение скорости есть у кикшеринговых самокатов. Если ГОСТ утвердят, оно будет устанавливаться на всех ввозимых в Россию и производимых в ней ЭСИМ.

Кроме того, планируется потребовать от производителей устанавливать автоматическое ограничение скорости в некоторых районах, например в парках. Такая функция получит название «пешеходный режим» и будет ограничивать скорость до 6 км/ч.

Создатели ГОСТа предлагают и некоторые другие требования. Так, двигатель ЭСИМ, согласно проекту, должен будет включаться только после «двух независимых и разнородных действий преднамеренного характера», то есть нажать кнопку газа на самокате будет недостаточно для начала движения. Если водитель нажал одновременно и на тормоз, и на газ, транспортное средство должно будет тормозить. При неисправности в системе питания электросамокаты будут замедляться до полной остановки.

Документ устанавливает требования к противоскользящей поверхности (не менее 150 кв. см), диаметру шин (125 мм) и их ширине (25 мм). У средств передвижения, которые могут разогнаться до 25 км/ч, должны быть передние фары и задние фонари; все ЭСИМ независимо от максимальной скорости должны быть оборудованы световозвращателями.

Разработаны и нормы маркировки ЭСИМ: она будет содержать название производителя, класс, максимальную скорость, год производства, мощность и максимально допустимую массу. К транспортным средствам должны будут прилагаться правила пользования.

В пресс-службе «Яндекс.Go» «Коммерсанту» рассказали, что знают о подготовке ГОСТа, и выразили надежду, что «в финальном документе будут учтены только лучшие практики с акцентом на безопасность». В сервисе Whoosh вопрос стандартизации назвали актуальным, но указали, что документ нуждается в «дополнительной проработке и большей детализации».

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Осенью прошлого года МВД и Минтранс подготовили поправки о ПДД для СИМ — «транспортных средствах, имеющих одно или несколько колес (роликов), предназначенных для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)». Ведомства отнесли к таким транспортным средствам электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса «и иные аналогичные средства». Юридический статус ЭСИМ до сих пор не определен.

30 марта Верховный суд разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам.