В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами за полгода

В авариях с моноколесами и электросамокатами в первом полугодии погибли шесть человек, показатель вырос вдвое по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Аварии чаще всего фиксировали в Москве и Петербурге

Фото: АГН «Москва»

За первые шесть месяцев 2022 года в авариях с электросамокатами, сегвеями, моноколесами, скутерами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) погибли шесть человек, 382 получили ранения. Эти данные приведены в отчете Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, пишет «Коммерсантъ».

Число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8% к аналогичному периоду 2021 года, указано в документе. Всего выявлено 370 дорожных происшествий с СИМ, этот показатель вырос год к году на 174%. В 78,8% авариях происшествие квалифицировали как наезд на пешеходов, в 13,5% — в качестве столкновения. Причем почти треть инцидентов (32%) произошла на пешеходных переходах, немного реже (31%) аварии происходили на выездах с прилегающих территорий и перекрестках.

Чаще всего аварии с участием электросамокатов, скутеров и моноколес фиксировали в Москве (94), Санкт-Петербурге (57), Свердловской (16) и Нижегородской (18) областях.

В каршеринговом сервисе Whoosh назвали повышенным внимание ГИБДД к электросамокатам и моноколесам, отметив, что все больше «незначительных инцидентов» автоинспекция квалифицирует в качестве ДТП. Раньше же в ГИБДД признавали ДТП только серьезные аварии, отметила представитель сервиса Юлия Камойлик.

При этом статистика МВД может не отражать действительную картину с аварийностью, уверен сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин. По его словам, столкновения СИМ или падения с электросамокатов часто не фиксируются автоинспекцией. Литвин указывает, что необходимы «меры ответственности и контроля», в частности поправки в правила дорожного движения и изменения в КоАП.

«Впоследствии нужны будут отдельные правила страхования для пользователей СИМ по аналогии с автомобильным ОСАГО. <...> Вопрос компенсации ущерба здоровью и имуществу при наездах на электросамокатах стоит остро уже сейчас», — отметил он.

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В МВД рассчитывают, что новые меры по регулированию электросамокатов на дорогах появятся к концу этого года. Руководитель главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства Михаил Черников сообщил в конце июня, что Минтранс вместе с Госавтоинспекцией готовят соответствующие положения. Черников подчеркнул, что скорость средств индивидуальной мобильности становится чрезмерно высокой, в ряде случаев она увеличивается до 100 км/ч, тогда как предельно допустимой считается 25 км/час.

Опрошенные РБК эксперты отмечали возникающие трудности при правоприменении законодательства в отношении электросамокатов. По их словам, некоторые суды рассматривают столкновения двух водителей таких устройств с пешеходами как столкновение двух пешеходов, в иных случаях электросамокат могут приравнять к мопеду.

В МВД в декабре 2021 года планировали определить статус средств индивидуальной мобильности к весне—лету 2022 года. В мае в министерстве указали, что неопределенность правового статуса обусловлена неприспособленностью городских дорог для таких устройств. «Отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, <...> движение СИМ остается неупорядоченным», — говорилось в сообщении ведомства.