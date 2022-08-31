Премьер Ирака Аль-Казыми заявил о намерении уйти с поста при усложнении ситуации в стране

Премьер Ирака заявил о намерении уйти при ухудшении ситуации в стране

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми заявил о намерении уйти в отставку в случае, если ситуация в стране продолжит ухудшаться. Об этом он сказал в обращении к народу, которое цитирует его пресс-служба в Twitter.

«Я предупреждаю, если они [протестующие] хотят и дальше разжигать хаос, конфликты и раздоры, а не слушать голос разума, я предприму свой моральный и патриотический шаг, чтобы объявить пост вакантным в нужное время в соответствии с Конституцией, и привлечь их [протестующих] к ответственности перед иракцами и перед историей», — заявил он.

Он также указал, что не откажется от «ответственности перед своим народом» и считает, что «нет человека, партии или силы важнее, чем Ирак и его интересы». Аль-Казыми отметил, что является сторонником мирной передачи власти.

В конце августа в Ираке, где с осени 2021 года продолжается политический кризис, в результате столкновений протестующих — сторонников оппозиционного политика и шиитского проповедника Муктады ас-Садра — и правоохранительных органов погибли 23 человека, около 400 пострадали.

Прошлой осенью в стране прошли парламентские выборы, после чего должен был быть избран новый премьер-министр, однако этого не произошло. Большинство на выборах получила партия ас-Садра, но она не смогла договориться с другими политическими силами, в итоге Аль-Казыми остался на своем посту.

В июне для разрешения кризиса политический альянс шиитских партий «Координационная структура» (куда не входит партия ас-Садра) выдвинул на пост премьера своего кандидата, Мухаммеда ас-Судани, из-за чего в стране начались волнения.

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Садристы выступили против ас-Судани, в июле они пытались штурмовать правительственные здания, но са-Садр призвал их покинуть «зеленую зону» Багдада, где находятся эти учреждения.

Новое обострение произошло в августе, когда ас-Садр заявил о решении уйти из политики из-за тупиковой ситуации внутри страны. В итоге его сторонники 29 августа ворвались в Республиканский дворец в Багдаде, где заседает штаб правительства. Начались столкновения протестующих и правоохранителей, сообщалось о падении в районе «зеленой зоны» четырех ракет.

После двух дней беспорядков ас-Садр призвал сторонников разойтись. Он заявил, что намерен отречься от тех своих последователей, кто не прекратит забастовку, указывает Al Arabiya.