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Сторонники шиитского проповедника ас-Садра начали штурм правительства
Сторонники влиятельного в Ираке шиитского проповедника Муктады ас-Садра начали штурм Республиканского дворца в Багдаде, где заседает штаб правительства, передает телеканал Al Sumaria.
Демонстрации и стычки садристов в иракской столице начались на фоне заявления проповедника об уходе из политики. Объединенное оперативное командование Ирака призвало сторонников Ас-Сандра покинуть «зеленую зону» (района Багдада, где находятся правительственные и иностранные объекты).
В Багдаде объявлен комендантский час, сообщил телеканал.
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