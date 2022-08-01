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В столицу Ирака ввели войска на фоне протестов

В Багдад на фоне массовых протестов ввели войска. Демонстранты захватили здание парламента и начали сидячую забастовку. Они выступают против выдвижения на пост премьера Мухаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана

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В столицу Ирака Багдад на фоне массовых протестов ввели войска, сообщил телеканал Al-Hadath.

В канцелярии премьера Мустафы аль-Каземи заверили, что военные не будут использовать против демонстрантов боевые и резиновые пули и дымовые шашки.

«Армия находится на службе иракского народа. Обязанность сил безопасности состоит в том, чтобы защищать демонстрантов, охранять общественную и частную собственность, предотвращать любые нарушения и выявлять злоумышленников, пытающихся дестабилизировать ситуацию», — приводит телеканал заявление Минобороны Ирака.

В иракской службе безопасности также добавили, что силовики и военные доказали свою лояльность стране «при любых обстоятельствах» и «не вмешиваются в политические дела».

В Ираке протестующие ворвались в здание парламента
Политика
Фото:Ahmed Saad / Reuters

Протесты в Багдаде начались с конца июля. Это наиболее массовые акции с октября прошлого года, когда в Ираке проходили выборы. Тогда «Движение садристов», возглавляемое шиитским лидером Муктадой ас-Садром, набрало относительное большинство голосов, однако к власти прийти не смогло: переговоры о формировании нового кабинета оказались в тупике из-за непримиримости сторон, в первую очередь шиитских и курдских группировок.

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30 июля демонстранты захватили здание парламента и объявили сидячую забастовку. Они выступают против выдвижения на пост премьер-министра соперника ас-Садра — Мухаммеда ас-Судани. Он представляет блок «Координационная структура». Этот политический альянс шиитских партий, как и самого ас-Судани, протестующие считают ставленниками соседнего Ирана.

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