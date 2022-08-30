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Генсек ООН призвал к деэскалации в Ираке, где в протестах погибли люди

Фото: Hadi Mizban / AP
Фото: Hadi Mizban / AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал урегулировать ситуацию в Ираке, где в ходе протестов и столкновений с правительственными войсками погибли как минимум 20 человек. Его слова приводит пресс-служба всемирной организации.

«Генеральный секретарь с беспокойством следит за продолжающимися протестами в Ираке, в ходе которых демонстранты вошли в правительственные здания. Он особенно обеспокоен сообщениями о жертвах», — сказано в сообщении.

Гутерриш призвал стороны конфликта проявить сдержанность и «предотвратить любое насилие».

В ходе столкновений в Ираке погибли 15 человек, более 300 пострадали
Политика
Фото:Hadi Mizban / AP

Согласно последним данным, в ходе столкновений с правительственными войсками в Ираке погибли 23 человека, передает Al Arabya со ссылкой на медиков. По данным телеканала, всех этих людей застрелили, они являлись сторонниками влиятельного в Ираке шиитского проповедника Муктады ас-Садра. Ранее сообщалось о 15 погибших и 350 пострадавших. Сейчас, рассказал телеканалу источник, число последних выросло до 380.

Политический кризис в Ираке продолжается с осени 2021 года.Тогда в стране состоялись парламентские выборы, большинство голосов на которых получило «Движение садристов», поддерживающее ас-Садра. Однако нового премьера Ирака так и не назначили.

Ас-Садр называет себя националистом, выступающим против любого иностранного вмешательства, писал Al Arabia. Движение не смогло сформировать кабинет из-за разногласий с другими партиями. Его главой по-прежнему остается Мустафа Аль-Казыми, назначенный в 2020 году.

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Сейчас сторонники проповедника выступают против выдвижения на пост премьера его соперника — Мухаммеда ас-Судани. Он представляет политический альянс шиитских партий «Координационная структура», протестующие полагают, что укрепление блока выгодно Ирану.

В конце июля ситуация вокруг формирования нового кабинета обострилась, так как переговоры сторон зашли в тупик. Садристы дважды врывались в здание парламента и устраивали там сидячую забастовку. В последний раз это произошло 31 июля. После того, как ас-Садр призвал сторонников покинуть здание, они разошлись.

После ухода протестующих из парламента правоохранители стали блокировать «зеленую зону» Багдада (район, где находятся правительственные и иностранные объекты), передавал Al Arabya. Причиной, по данным его источника, послужило прибытие в Багдад командующего отрядом «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани. Этот отряд считается элитным военно-политическим формированием Ирана и отвечает за выполнение операций за его пределами.

Новое обострение произошло в августе, после того как Муктада ас-Садр сообщил о решении завершить политическую карьеру из-за тупиковой ситуации внутри страны. Позднее он объявил голодовку и призвал протестующих прекратить выступления.

Тогда, 29 августа, садристы ворвались в Республиканский дворец в Багдаде, где заседает штаб правительства. В стране приостановлена работа правительства, в Багдаде ввели комендантсткий час.

Утром того же дня Al Hadath и Reuters сообщили, что в районе «зеленой зоны» упали четыре ракеты. По информации Al Arabya, звуки ракетных и артиллерийских обстрелов были слышны в городе еще ночью, также по улицам разъезжали вооруженные люди.

Теги
ООН Ирак протесты
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Четыре ракеты упали в охраняемой «зеленой зоне» Багдада
Политика
В ходе столкновений в Ираке погибли 15 человек, более 300 пострадали
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