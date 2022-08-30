Четыре ракеты упали в охраняемой «зеленой зоне» Багдада

В «зеленой зоне» столицы Ирака, где находятся правительственные и дипломатические здания, упали четыре ракеты. В городе идут столкновения между сторонниками шиитских группировок, в результате которых уже погибли более 20 человек

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Четыре ракеты упали в Багдаде на территорию охраняемой «зеленой зоны» города, где находятся правительственные и дипломатические учреждения, сообщают Al Hadath и Reuters. Ракеты повредили жилые дома, о пострадавших информации пока не поступало.

Ночью в городе были слышны звуки артиллерийских и ракетных обстрелов, по улицам разъезжали вооруженные люди, сообщает Al Arabia.

В октябре прошлого года в Ираке прошли парламентские выборы, после чего в стране должны были утвердить нового премьер-министра, однако этого не произошло до сих пор. Большинство в парламенте получили сторонники шиитского проповедника и политика Муктады ас-Садра — «Движение садристов».

Ас-Садр позиционирует себя как националист, выступающий против любого иностранного вмешательства, будь то со стороны США и Запада или со стороны Ирана, поясняет Al Arabia. Однако после выборов сформировать правительство садристы не смогли из-за разногласий с другими партиями. Пока правительство возглавляет назначенный в 2020 году Мустафа Аль-Казыми.

Сейчас садристы выступают против выдвижения на пост премьер-министра страны соперника ас-Садра — Мухаммеда ас-Судани. Он представляет блок «Координационная структура». Этот политический альянс шиитских партий, как и самого ас-Судани, протестующие считают ставленниками соседнего Ирана. Переговоры о формировании кабинета зашли в тупик из-за непримиримости сторон, в конце июля в стране ситуация обострилась: митингующие даже ворвались в здание парламента, однако разошлись, когда ас-Садр в Twitter призвал их сделать это.

По данным телеканала Al Arabiya, после ухода протестующих из парламента правоохранительные органы приступили к блокированию «зеленой зоны» Багдада. Источник канала пояснял, что это было связано с прибытием в Багдад командующего отрядом «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани. Этот отряд считается элитным военно-политическим формированием Ирана и отвечает за выполнение операций за его пределами.

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Ситуация в городе обострилась накануне, в понедельник, 29 августа, когда ас-Садр объявил, что уходит в отставку, так как политическая ситуация не решается. Его сторонники ворвались в Республиканский дворец в «зеленой зоне» Багдада, где заседает штаб правительства, из-за чего Совет министров заявил о приостановке работы, а в иракской столице ввели комендантский час.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи обратился к ас-Садру с требованием призвать сторонников покинуть правительственные здания и «зеленую зону».

В результате столкновений протестующих с правоохранительными органами погибли как минимум 15 человек, еще 350 пострадали. Позднее число погибших в столкновениях возросло до 23, сообщал Al Hadath.