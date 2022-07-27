В Ираке протестующие ворвались в здание парламента
В Ираке протестующие, которые выступают против назначения на пост главы правительства экс-министра по правам человека Мухаммада ас-Судани и являются сторонникам шиитского политика Муктады ас-Садра, ворвались в парламент страны, но после призыва ас-Садра «уйти домой» покинули здание, сообщает агентство Shafaq.
По данным агентства, в парламент проникли «сотни» последователей ас-Садра. После этого он написал в Twitter, что послание протестующих «дошло» и «напугало коррумпированных».
«Прочитайте два ракаата (мусульманская молитва. — РБК) и благополучно возвращайтесь домой», — призвал ас-Садр.
По данным телеканала Al Arabiya, после ухода протестующих силовики приступили к блокированию Зеленой зоны в Багдаде, где находятся правительственные и дипломатические учреждения, туда направили подкрепление. Источник канала отметил, что это связано с прибытием в Багдад командующего отрядом «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани. Этот отряд считается элитным военно-политическим формированием Ирана и отвечает за выполнение операций за его пределами.
В октябре прошлого года в Ираке прошли парламентские выборы, после чего в стране должны были утвердить нового премьер-министра, однако этого не произошло до сих пор. Большинство в парламенте получили сторонники ас-Садра, но затем они вышли из парламента.
Пока правительство возглавляет назначенный в 2020 году Мустафа Аль-Казыми. Кандидатуру ас-Судани выдвинули Координационные силы, объединяющие несколько шиитских партий, против которых выступают протестующие.
Как пишет Shafaq, демонстранты первоначально собрались на площади Тахрир, которая находится рядом с Зеленой зоной, но вне ее, а затем пересекли мост через реку Тигр и двинулись в зону. Там они сбросили бетонные блоки, чтобы прорваться на правительственную территорию.
Аль-Казыми после этого призвал митингующих выйти из Зеленой зоны и придерживаться мирного решения кризиса, а также попросил правоохранительные органы защитить правительственный квартал.