Джилл Байден выздоровела после повторного заражения COVID-19

Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на коронавирус после повторного заражения. Об этом сообщила ее представитель Элизабет Александер, передает Reuters.

По словам представителя, супруга президента должна вернуться в Вашингтон из Делавэра 30 августа.

Джилл Байден первый раз заболела COVID-19 15 августа. У нее были легкие симптомы, схожие с теми, что испытывают люди при простуде, ей назначили антивирусный препарат от Pfizer Paxlovid (нирматрелвир). Представитель Джилл Байден рассказывала, что супруга президента дважды вакцинировалась и дважды проходила ревакцинацию.

21 августа стало известно, что первая леди сдала два отрицательных теста. Однако 24 августа результат ее теста вновь оказался положительным.

Все это время Джилл Байден находилась дома в изоляции в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Джилл Байден заболела спустя месяц после того, как положительный тест оказался у президента США Джо Байдена. 21 июля он ушел на самоизоляцию, у него также наблюдались легкие симптомы. Через несколько дней тест Байдена оказался отрицательным, как и следующие три. Однако 30 июля тест президента на коронавирус снова оказался положительным. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, в редких случаях такое может происходить у пациентов, которые лечились препаратом Paxlovid (Байден также принимал его). В начале августа президент выздоровел.