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Джилл Байден выздоровела после COVID-19

Джилл Байден
Джилл Байден (Фото: Al Drago / Getty Images)

Первая леди США Джилл Байден сдала два отрицательных теста на коронавирус, сообщила ее представитель Элизабет Александр, передает Reuters.

О том, что у Джилл Байден диагностировали коронавирус, стало известно 16 августа. У супруги американского президента были легкие симптомы, схожие с теми, что испытывают люди при простуде.

Джилл Байден заразилась COVID-19
Политика
Джилл Байден

Жена президента принимала антивирусный препарат от Pfizer Paxlovid (нирматрелвир), уточнила ее представитель. Она дважды вакцинировалась и дважды проходила ревакцинацию.

71-летняя Джилл Байден ранее не болела COVID-19. Ее супруг Джо Байден сдал положительный тест 21 июля. Он ушел на самоизоляцию, у него также наблюдались легкие симптомы. Через несколько дней тест Байдена оказался отрицательным, как и следующие три. Однако 30 июля тест президента на коронавирус снова оказался положительным. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, в редких случаях такое может происходить у пациентов, которые лечились препаратом Paxlovid (Байден также принимал его). В начале августа Байден сдал отрицательные тесты на коронавирус.

Теги
Джилл Байден коронавирус COVID-19
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