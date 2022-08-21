Джилл Байден выздоровела после COVID-19

Джилл Байден (Фото: Al Drago / Getty Images)

Первая леди США Джилл Байден сдала два отрицательных теста на коронавирус, сообщила ее представитель Элизабет Александр, передает Reuters.

О том, что у Джилл Байден диагностировали коронавирус, стало известно 16 августа. У супруги американского президента были легкие симптомы, схожие с теми, что испытывают люди при простуде.

Жена президента принимала антивирусный препарат от Pfizer Paxlovid (нирматрелвир), уточнила ее представитель. Она дважды вакцинировалась и дважды проходила ревакцинацию.

71-летняя Джилл Байден ранее не болела COVID-19. Ее супруг Джо Байден сдал положительный тест 21 июля. Он ушел на самоизоляцию, у него также наблюдались легкие симптомы. Через несколько дней тест Байдена оказался отрицательным, как и следующие три. Однако 30 июля тест президента на коронавирус снова оказался положительным. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, в редких случаях такое может происходить у пациентов, которые лечились препаратом Paxlovid (Байден также принимал его). В начале августа Байден сдал отрицательные тесты на коронавирус.