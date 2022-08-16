Джилл Байден заразилась COVID-19
У первой леди США Джилл Байден диагностировали коронавирус, сообщила ее представитель Элизабет Александр, передает Reuters.
У супруги американского президента наблюдаются легкие симптомы, схожие с теми, что испытывают люди при простуде. Источник CNN из окружения Джилл Байден сообщает, что она чувствует себя хорошо.
По словам Александр, в понедельник тест на COVID Байден был отрицательным, однако спустя некоторое время ее самочувствие ухудшилось. Экспресс-тест, который она сделала, был отрицательным, однако ПЦР-тест показал заражение коронавирусом.
Джилл Байден сейчас находится в Южной Каролине на острове Киава вместе с президентом, передает CNN. На прошлой неделе Байдены отправились на расположенный там гольф-курорт в небольшой отпуск. По словам Александр, первая леди вернется в Вашингтон после того, как получит два отрицательных COVID-теста подряд.
Жена президента принимает антивирусный препарат от Pfizer Paxlovid (нирматрелвир), уточнила ее представитель. Она дважды вакцинировалась и дважды проходила ревакцинацию.
71-летняя Джилл Байден ранее не болела COVID-19. Ее супруг сдал положительный тест 21 июля. Он ушел на самоизоляцию, у него также наблюдались легкие симптомы. Через несколько дней тест Байдена оказался отрицательным, как и следующие три. Однако 30 июля тест президента на коронавирус снова оказался положительным. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, в редких случаях такое может происходить у пациентов, которые лечились препаратом Paxlovid (Байден также принимал его).
В начале августа тесты показали отсутствие заражения у Байдена.