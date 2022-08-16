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Пандемия коронавируса ,  
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Джилл Байден заразилась COVID-19

У 71-летней супруги президента наблюдаются легкие симптомы, но в целом она чувствует себя хорошо. Джилл Байден ранее не болела COVID-19. Она дважды вакцинировалась и дважды делала бустерную прививку
Джилл Байден
Джилл Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

У первой леди США Джилл Байден диагностировали коронавирус, сообщила ее представитель Элизабет Александр, передает Reuters.

У супруги американского президента наблюдаются легкие симптомы, схожие с теми, что испытывают люди при простуде. Источник CNN из окружения Джилл Байден сообщает, что она чувствует себя хорошо.

По словам Александр, в понедельник тест на COVID Байден был отрицательным, однако спустя некоторое время ее самочувствие ухудшилось. Экспресс-тест, который она сделала, был отрицательным, однако ПЦР-тест показал заражение коронавирусом.

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Джо Байден и&nbsp;Джилл Байден

Джилл Байден сейчас находится в Южной Каролине на острове Киава вместе с президентом, передает CNN. На прошлой неделе Байдены отправились на расположенный там гольф-курорт в небольшой отпуск. По словам Александр, первая леди вернется в Вашингтон после того, как получит два отрицательных COVID-теста подряд.

Жена президента принимает антивирусный препарат от Pfizer Paxlovid (нирматрелвир), уточнила ее представитель. Она дважды вакцинировалась и дважды проходила ревакцинацию.

71-летняя Джилл Байден ранее не болела COVID-19. Ее супруг сдал положительный тест 21 июля. Он ушел на самоизоляцию, у него также наблюдались легкие симптомы. Через несколько дней тест Байдена оказался отрицательным, как и следующие три. Однако 30 июля тест президента на коронавирус снова оказался положительным. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, в редких случаях такое может происходить у пациентов, которые лечились препаратом Paxlovid (Байден также принимал его).

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В начале августа тесты показали отсутствие заражения у Байдена.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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