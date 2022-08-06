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Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, которым он повторно заразился неделю назад. Об этом говорится в заявлении его врача Кевина О'Коннора на сайте Белого дома.

«Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным», — говорится в сообщении.

При этом американский президент по-прежнему будет находится на карантине, пока его выздоровление не подтвердит второй тест.

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В должность президента Байден вступил в январе 2021 года. В декабре 2019 года в медицинском отчете Байден был назван «здоровым, энергичным 77-летним мужчиной, который годен для успешного выполнения своих президентских обязанностей». При этом незадолго до вступления в должность врачи выявили у Байдена несколько проблем в сердечно-сосудистой и пищеварительной системах.

21 июля стало известно, что он заболел коронавирусом. О'Коннор тогда сообщил, что заболевание проходило в легкой форме, у главы государства были насморк, утомляемость, сухой кашель, болело горло. Байден 27 июля сдал повторный отрицательный тест, но через три дня снова получил положительный результат. Однако доктор отмечал, что в целом президент чувствует себя хорошо, хотя к нему вернулся кашель.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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