Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 59,96 (+0,08) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 60,36 (+0,27) Инвестиции, 15:59
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 22:21
Экс-глава ЦРУ увидел риск терактов в США из-за решения по Афганистану Политика, 22:10
Литва достроила забор на границе с Белоруссией Политика, 22:04
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 21:55
Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес Симоньян «от батальона «Азов» Политика, 21:54
Медведев на старте US Open разгромил русскоговорящего американца Спорт, 21:50
В Москве сотрудника «Бондюэль» арестовали по делу о гостайне Общество, 21:45
Прокурор потребовал признать экстремисткими произведения Oxxxymiron Политика, 21:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 21:29
Один из лучших молодых футболистов России вернулся после коллапса легкого Спорт, 21:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:11
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 21:04
Слуцкий заявил о желании утопить автора нормативов для футбольных школ Спорт, 20:58
Goldman Sachs дал совет покупать сырье и «не переживать» из-за рецессии Инвестиции, 20:46
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Экс-глава ЦРУ увидел риск терактов в США из-за решения по Афганистану

Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: John Raoux / AP)

Решение действующего президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана может спровоцировать повторение терактов 11 сентября 2001 года, заявил бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео в эфире радио Cats Roundtable.

«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. <…> Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», — сказал он.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков.

Всего в результате атаки погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России).

В том же году Соединенные Штаты ввели в Афганистан свои войска. В феврале 2020 года Вашингтон заключил с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) сделку в Дохе, согласно которой обязался вывести контингент из страны. Это произошло в августе 2021 года, сразу же после этого «Талибан» устроил в Афганистане государственный переворот и захватил власть.

«Аль-Каида» по-прежнему «достаточно хорошо представлена» в Афганистане, полагают в ООН. Организация пытается побудить «Талибан» отмежеваться от нее. В российском Минобороны также обращали внимание на активизацию террористов. Директор второго департамента МИДа, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов ранее говорил, что число боевиков другой запрещенной в России террористической группировки — ИГИЛ — с момента прихода талибов к власти в Афганистане выросло в три раза. «Талибан» эти данные опровергает.

Теги
Афганистан Джо Байден 11 сентября терроризм Майк Помпео
Материалы по теме
В ООН указали на ухудшение ситуации в Афганистане после ухода США
Политика
В МИДе заявили о превращении Афганистана в «наркогосударство» при США
Политика
Что изменилось в Афганистане за год правления талибов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter