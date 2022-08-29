Экс-глава ЦРУ увидел риск терактов в США из-за решения по Афганистану

Майк Помпео (Фото: John Raoux / AP)

Решение действующего президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана может спровоцировать повторение терактов 11 сентября 2001 года, заявил бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео в эфире радио Cats Roundtable.

«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. <…> Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», — сказал он.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков.

Всего в результате атаки погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России).

В том же году Соединенные Штаты ввели в Афганистан свои войска. В феврале 2020 года Вашингтон заключил с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) сделку в Дохе, согласно которой обязался вывести контингент из страны. Это произошло в августе 2021 года, сразу же после этого «Талибан» устроил в Афганистане государственный переворот и захватил власть.

«Аль-Каида» по-прежнему «достаточно хорошо представлена» в Афганистане, полагают в ООН. Организация пытается побудить «Талибан» отмежеваться от нее. В российском Минобороны также обращали внимание на активизацию террористов. Директор второго департамента МИДа, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов ранее говорил, что число боевиков другой запрещенной в России террористической группировки — ИГИЛ — с момента прихода талибов к власти в Афганистане выросло в три раза. «Талибан» эти данные опровергает.