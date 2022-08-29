В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Севастополь (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Власти Севастополя продлили действие желтого уровня террористической опасности до 13 сентября, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

«Принял решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продлевается с 18:00 29 августа на 15 суток», — написал он.

Желтый (высокий) уровень террористической опасности действует в Севастополе с 31 июля. Тогда, в день Военно-морского флота России, около 6:00 на территории штаба Черноморского флота после удара беспилотника произошел взрыв. В результате пострадали шесть человек. В пресс-службе Черноморского флота рассказывали, что дрон был самодельным, он был оснащен маломощным взрывным устройством.

Затем режим неоднократно продлевали, в последний раз это делали 14 августа. Такой же режим действует и в других южных регионах России, в том числе граничащих с Украиной. Это Крым, Белгородская, Курская и Брянская области.

Желтый уровень террористической опасности объявляют «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта». Такая формулировка приводится в классификации Национального антитеррористического комитета (НАК).

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В конце августа Развожаев не раз сообщал, что российская система ПВО сбивает беспилотники над городом и в его окрестностях. В частности, он заявлял об этом 23 и 28 августа. По словам губернатора, дроны сбивали у мыса Херсонес в 15 км от центра Севастополя. Системы ПВО срабатывали в районе мыса Херсонес и 21 августа.