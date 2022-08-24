Норвегия и Британия передадут Украине микродроны Black Hornet на $9 млн

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Норвегия и Великобритания бесплатно передадут Украине микробеспилотники Black Hornet норвежского производства стоимостью более $9 млн, сообщило Минобороны Норвегии.

«Норвегия и Великобритания объединяют усилия для приобретения норвежского микродрона Black Hornet в качестве пожертвования Украине. Стоимость составит до 90 млн норвежских крон (примерно $9,2 млн. — РБК)», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе также добавили, что поставки профинансирует британский фонд, в который норвежские власти внесли 400 млн крон.

Микродроны Black Hornet разработали норвежские специалисты, их используют войска США и Великобритании для разведки и идентификации целей. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам утверждал, что они хорошо подходят для ведения боевых действий в городе.

Дроны купят у компании — разработчика тепловизоров и датчиков Teledyne Flir, закупку, доставку и обучение военных организуют британские власти.

Также норвежские власти хотят закупить для Киева систему защиты от дронов Nightfighter британской SteelRock Technologies. Общая стоимость оборудования составит 100 млн норвежских крон, их выделят из тех же средств фонда

SteelRock Nightfighter — это портативная система защиты от дронов за счет глушения. Система особенно подходит для защиты небольших патрулей, артиллерийских позиций, отмечают в норвежском Минобороны.

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Норвегия и Великобритания уже поставляли Киеву военное оборудования и другие пакеты помощи после начала российской спецоперации. По данным норвежского Минобороны, страна уже передала Украине и соседним странам пакеты на общую сумму в 2,1 млрд норвежских крон ($213,8 млн). В качестве военной помощи от страны Киеву поступили 4 тыс. противотанковых гранатометов М72, 1,5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. касок, 15 тыс. полевых пайков, система ПВО, 22 самоходные артиллерийские установки (гаубицы M109), запчасти и боеприпасы к ним и другое вооружение.

В июне РБК подсчитал на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), что совокупный объем военной и гуманитарной помощи Киеву от Лондона превысил $75 млрд, что в 1,6 раза больше годового украинского госбюджета.

Российские власти осуждают поставки западного оружия Украине и говорят, что они не помешают достичь целей спецоперации. Также в российском МИДе неоднократно подчеркивали, что конвои с этим вооружением будут считаться законными военными целями.