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Песков увидел в словах генсека НАТО планы противостоять России в Арктике

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Планы НАТО усилить присутствие альянса в Арктике говорят о намерении противостоять интересам России, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Воспринимаем заявление негативно. Арктика — это зона нашей экономической и хозяйственной деятельности, зона по обеспечению безопасности России, сфера наших жизненных интересов. <...> Эти заявления мы считаем намерением по противостоянию России и российским интересам в Арктике», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что сотрудничество России с Китаем в Арктическом регионе направлено на развитие этой зоны и не может нести угрозу для других стран или объединений.

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Йенс Столтенберг

Так Песков отреагировал на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который призвал нарастить контингент в Арктике из-за активизации действий России и Китая.

Он указал, что Россия открыла советские базы в регионе, «разместила и испытала там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты», а Китай начал проявлять интерес к Арктике из-за ее важности для судоходства в условиях изменения климата.

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В октябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. Согласно ней, страна должна разместить в Арктической зоне российские войска с современными образцами вооружения и техники.

В декабре того же года Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и территориями Севера, и назвал этот процесс «очевидными» событиями.

В мае этого года, на фоне военных действий России и Украины и решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, российский МИД заявил об опасности превращения Арктики в «театр военных действий». Эти страны не имеют прямого выхода к Северному Ледовитому океану и не имеют с Арктикой океанических границ, однако называют себя приарктическими.

Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Политика
Йенс Столтенберг

Помимо России, Норвегии, Канады и Дании, непосредственный выход к океану имеют США. 27 августа американский Госдепартамент сообщил, что власти введут должность посла по особым поручениям в Арктике. Он будет продвигать политику США в регионе, взаимодействовать с коллегами из арктических и неарктических стран, а также с группами коренных народов, выстраивать сотрудничество с правительственными организациями, НКО, предприятиями и племенами.

Госдеп обозначил, что «мирный, стабильный и процветающий регион» имеет решающее стратегическое значение для США и страна будет защищать национальную безопасность, бороться с изменением климата и содействовать устойчивому развитию и инвестициям.

Теги
Арктика Дмитрий Песков НАТО Йенс Столтенберг
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