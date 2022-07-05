«Росатом» предложил добывать серебро и медь в Арктике на атомной энергии

«Росатом» предложил создать в Арктике девять кластеров по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка с использованием плавучих и малых АЭС. Объем государственных и частных инвестиций в проекты госкорпорация оценивает в ₽1,2 трлн

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Росатом» предложил создать девять горнопромышленных кластеров в Арктике по добыче золота, серебра, меди, свинца и цинка. Об этом говорится в презентации госкорпорации, подготовленной к заседанию госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое состоялось 23 июня. У РБК есть копия, ее подлинность подтвердили в пресс-службе «Росатома».

Кластеры должны располагаться в Ямало-Ненецком автономном округе (золото, серебро, медь, цинк, свинец), Красноярском крае (золото, серебро, цинк, свинец), Якутии (золото, медь) и на Чукотке (золото, медь, цинк, свинец).

По плану госкорпорации главным условием участия в разработке этих запасов будет использование плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) или атомных станций малой мощности (АСММ).

Общий объем инвестиций в создание кластеров «Росатом» предварительно оценил примерно в 1,2 трлн руб. государственных и частных инвестиций, рассказал РБК ее спецпредставитель по вопросам развития Арктики Владимир Панов. По его словам, Минприроды сейчас проводит оценку предложений «Росатома» для отбора приоритетных и наиболее эффективных кластеров. «Вопрос обсуждался на совещании под руководством вице-премьера Юрия Трутнева», — подтвердил представитель Минприроды. Но решений пока не принято, добавил он. РБК направил запрос в аппарат Трутнева.

Какие запасы есть в Арктике По данным Роснедр, запасы золота в Арктике на 1 января 2021 года составляли 1774 т (12% от общероссийских), серебра — 27,3 тыс. т (22%), меди — 41,5 млн т (42%), свинца — 1,1 млн т (6%), цинка — 2,5 млн т (4% от запасов по России). Добыча золота в регионе в прошлом году составила 38,7 т (9% от общероссийской), серебра — 247 т (11%), меди — 480 тыс. т (42%). Добыча свинца и цинка в Арктике сейчас не ведется. Урановый холдинг «Атомредметзолото», входящий в «Росатом», планирует запустить горно-обогатительный комбинат на базе Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле в 2026 году. В Арктике действует 217 лицензий, предусматривающих добычу золота, серебра, меди и полиметаллов. В регионе работают АЛРОСА, «Норильский никель», Polymetal и Highland Gold, а также менее крупные компании.

Зачем «Росатому» нужны кластеры в Арктике

ПАТЭС и АСММ — новое направление деятельности «Росатома». Ранее реакторы, лежащие в основе таких станций, применялись только на судах российского ледокольного флота. «Росатом» запустил первую в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке в 2020 году. Первая в России АСММ должна появиться в Якутии в 2028 году. Ее использование было специальным условием на аукционе по продаже крупнейшего на тот момент месторождение золота из нераспределенного фонда Кючус в октябре прошлого года. Победителем стала компания «Белое золото» — совместное предприятие «Селигдара» и «Ростеха», которое предложило за лицензию 7,74 млрд руб.

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В текущей ситуации, когда на услуги госкорпорации на внешнем рынке могут возникать ограничения, стимулирование внутреннего спроса на эти же услуги является актуальным и перспективным направлением, говорит директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. Так, заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» финская Fennovoima в начале мая разорвала контракт с проектом RAOS (входит в «Росатом») из-за нарушения логистических цепочек на фоне военной операции России на Украине. Общая выручка «Росатома» в 2021 году составила 1,45 трлн руб., из них на зарубежные заказы пришлось $8,9 млрд (661,2 млрд руб. по курсу на 31 декабря 2021 года).

«Росатому» сейчас нужно показать рынку применимость проектов ПАТЭС и АСММ в отдаленных районах Крайнего Севера и отработать более дешевый вариант промышленной установки, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По сравнению с дизельной генерацией стоимость электроэнергии с таких станций на удаленных и изолированных территориях ниже в разы, подчеркивает Панов.

Однако компания Polymetal, которая уже пользуется ПАТЭС «Академик Ломоносов» на золоторудном месторождении Майское, рассматривает возврат к собственным дизельным электростанциям из-за дороговизны атомной генерации, говорит ее представитель. По его словам, курс на выравнивание тарифа на электроэнергию в регионе привел к его росту в семь раз для месторождения Майское, что делает добычу экономически неэффективной. РБК направил запрос представителю «Росатома».

Сколько можно заработать на добыче металлов в Арктике

Развитие кластеров в Арктике, включая запуск пилотного кластера в Якутии, состоящего из Кючусского месторождения золота, Тирехтяхского и Депутатского месторождений олова, может принести до 100 млрд руб. поступлений в бюджеты всех уровней, говорится в презентации «Росатома». Этот показатель рассчитывался с учетом эксплуатации кластеров после запуска в течение 20 лет, поясняет Панов. По словам Гришунина, такая оценка выглядит реалистичной.

Разведка и последующая разработка месторождений в арктической зоне пока только начинаются, реализация проектов в регионе поможет в немалой степени решить проблему воспроизводства минерально-сырьевой базы в России, считает Лесков. Но для успеха арктических проектов будет важно заранее спланировать производство продукции более высоких технологических переделов из добываемых металлов, подчеркивает он. Из-за санкций, введенных в отношении России в ответ на военную операцию на Украине, экспортировать металлы в прежних масштабах с прежней доходностью больше, видимо, не получится, объясняет эксперт.

Металлы, добытые в Арктике, должны найти высокий спрос в Азии, прогнозирует руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. С учетом заявлений китайских властей о приверженности достижению целей по росту ВВП, можно ожидать значительного увеличения спроса там на базовые и драгоценные металлы в этом десятилетии, говорит он. Будет расти спрос и в других странах Азиатского региона, включая Индию, Вьетнам и Малайзию, добавляет эксперт.

Северный морской путь (СМП) открывает таким товарам доступ к наиболее эффективному транспортному плечу на рынки Азии, утверждает Красноженов. СМП является наиболее коротким маршрутом в Азию из Арктики, однако при планировании необходимо учитывать особенности маршрута — необходимость ледокольной проводки даже в летний период, сезонность, недостаточно развитую инфраструктуру, предупреждает партнер консалтинговой компании Strategy Partners Алексей Волостнов.

Круглогодичную навигацию по этому маршруту планируется начать в 2023–2024 годах. «Росатом» является инфраструктурным оператором СМП, а «дочка» госкорпорации «Росатомфлот» обеспечивает проводку судов в его акватории в замерзающие порты России и проведение научно-исследовательских экспедиций на территории Арктики.

Как «Росатом» предлагает потратить 1,2 трлн руб.

Общий объем инвестиций в 1,2 трлн руб. включает расходы на геологоразведку, энергетику, логистику, строительство горно-обогатительных комбинатов, говорит Панов. В зависимости от мощности и инфраструктурной составляющей проектов заявленная сумма выглядит реалистично, говорит Красноженов.

«Росатом» предлагает провести геологоразведочные работы на бюджетные средства — до 40 млрд руб. — в течение следующих пяти лет, следует из презентации госкорпорации. По мере реализации геологоразведочных работ к ним добавятся средства «Росатома» и, возможно, других заинтересованных инвесторов, рассказывает топ-менеджер компании.

В прошлом году государство и бизнес вложили в арктическую геологоразведку по твердым полезным ископаемым, к которым относятся металлы, 12 млрд руб., говорил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в апреле. В 2021 году была принята «Программа геологического изучения участков недр на территории Арктической зоны РФ в целях формирования перспективной грузовой базы СМП на период до 2035 года». Общий объем инвестиций федерального бюджета в рамках этой программы — 190,995 млрд руб.

«Мы предполагаем, что участие в аукционах [на разработку твердых полезных ископаемых в Арктике] примут компании, которые уже имеют опыт реализации подобных сложных проектов», — отмечает Панов. Предложенный подход позволит привлечь инвесторов в освоение месторождений и запустить производство на них в течение десяти лет с момента подтверждения запасов, уверен он.

Лесков считает, что участие в кластерах в Арктике может быть интересно не только крупным компаниям («Норникелю», УГМК, РМК, KAZ Minerals, «Полюсу», Polymetal и Highland Gold), но и средним и более мелким российским золотодобытчикам, включая даже юниоров, а также горным компаниям из иных секторов. РБК направил запрос представителям «Норникеля», УГМК, РМК, KAZ Minerals, «Полюса», Polymetal и Highland Gold.