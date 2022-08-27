США назначат посла по особым поручениям в Арктике

Власти США назначат посла по особым поручениям в Арктическом регионе, следует из сообщения на сайте Госдепартамента.

«Для продвижения американских интересов и сотрудничества с союзниками и партнерами в Арктике президент планирует повысить должность координатора по Арктике, назначив посла по особым поручениям для Арктического региона при условии консультации и согласия Сената», — сказано в сообщении.

Посол будет продвигать политику США в Арктике, взаимодействовать с коллегами из арктических и неарктических стран, а также с группами коренных народов, выстраивать сотрудничество правительственными организациями, НКО, предприятиями и племенами.

Госдеп выразил надежду на то, что Конгресс поддержит идею о создании должности, так как «мирный, стабильный и процветающий регион» имеет решающее стратегическое значение для США. Ведомство отметило, что страна привержена защите национальной безопасности и экономических региона, борьбе с изменением климата и намерена содействовать устойчивому развитию, инвестициями, развитию сотрудничества с другими арктическими государствами.

США являются одним из восьми арктических государств вместе с Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией и Швецией. Учредить должность посла по вопросам Арктики Госдеп страны планировал еще в 2014 году.