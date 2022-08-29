Sankei сообщила, что Макрон не собирается на похороны Абэ

Президент Франции Эмманюэль Макрон не собирается на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября, из-за занятости внутренними делами страны, сообщает газета Sankei со ссылкой на французских правительственных чиновников.

Собеседники издания заявили, что французские власти планируют отправить на церемонию кого-то «как можно более высокопоставленного», предположительно, в числе претендентов бывшие президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Источники газеты указали, что у Макрона были очень хорошие отношения с Абэ. После его смерти Макрон посетил резиденцию посла Японии в Париже и выразил соболезнования в связи со случившимся.

Как пишет Sankei, ожидается, что Макрон впервые посетит Японию после переизбрания президентом для участия в саммите G7, который пройдет в Хиросиме в мае следующего года. Газета напоминает, что в 2019 году на церемонии интронизации императора Нарухито от имени Макрона присутствовал Саркози.

Синдзо Абэ погиб 8 июля после двух огнестрельных ранений. В него стрелял Тэцуя Ямагами во время выступления политика в Наре. Нападавший давал противоречивые объяснения своему поступку: сначала он заявил, что был недоволен политикой Абэ, затем полиция, цитируя Ямагами, сообщила, что нападение не связано с политическими убеждениями экс-премьера. Позже Ямагами заявил, что считал политика связанным с некой группировкой, которой его мать пожертвовала деньги, из-за чего в семье испортились отношения.

Фактические похороны Абэ состоялись 12 июля. Траурный кортеж проехал по улицам Токио, чтобы японцы могли попрощаться с Абэ, затем его кремировали. На государственные похороны экс-премьера японские власти потратят 250 млн иен (более $1,8 млн) из резервного фонда страны. Церемония пройдет на арене «Будокан» в Токио. Власти ограничили максимальное число участников примерно 6 тыс. человек, включая высокопоставленных лиц из-за рубежа. Sankei и Nikkei писали, что Япония не планирует временно отменить санкции против российского президента Владимира Путина, которые запрещают последнему въезд в страну.