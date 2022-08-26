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Япония потратит на государственные похороны Синдзо Абэ более $1,8 млн

Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб после покушения на него в начале июля, обойдутся бюджету страны в 250 млн иен (более $1,8 млн), сообщает NHK.

Похороны пройдут 27 сентября. Власти ограничили максимальное число участников примерно 6 тыс. человек, в том числе ожидается прибытие высокопоставленных лиц из-за рубежа. Деньги будут потрачены на оборудование места проведения похорон (около 210 млн иен) и аренду площадки — арены «Будокан» в Токио — и транспорта (30 млн иен). Предполагаются также расходы на обеспечение безопасности и охрану. Деньги выделят из резервного фонда страны.

Отмечается, что не все поддерживают проведение таких масштабных похорон, учитывая, что Абэ уже не был премьером на момент убийства. Однако в правительстве считают, что это уместно, поскольку он возглавлял правительство дольше других (в 2006–2007 годах, а затем с 2012 по 2020 год), а также в связи с множеством полученных из-за рубежа соболезнований.

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Синдзо Абэ

Покушение на Абэ произошло во время его публичного выступления в Наре 8 июля. Экс-премьер получил два огнестрельных ранения — в область груди и шеи — и был доставлен в больницу. Врачи несколько часов пытались его спасти, но в итоге Абэ скончался.

Сразу после нападения полиция задержала местного жителя Тэцуя Ямагами. Его объяснения произошедшего были противоречивыми: изначально он утверждал, что был недоволен политикой Абэ, затем полиция, цитируя Ямагами, сообщила, что нападение не связано с политическими убеждениями экс-премьера. В итоге Ямагами заявил, что считал политика связанным с некой группировкой, которой его мать пожертвовала деньги, из-за чего в семье испортились отношения.

Фактические похороны Абэ состоялись 12 июля. Траурный кортеж проехал по улицам Токио, чтобы японцы могли попрощаться с Абэ, затем его кремировали.

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