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Украинский Telegraf сообщил о возможной смене главкома ВСУ

Telegraf сообщил о возможном переводе главкома ВСУ Залужного в Минобороны Украины
По данным издания, Валерий Залужный, который командует ВСУ с 2021 года, может перейти в Минобороны Украины, а ВСУ возглавит командующий сухопутными войсками Александр Сирский
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Власти Украины рассматривают возможность освободить генерал-майора Валерия Залужного от должности главнокомандующего вооруженными силами страны и назначить его министром обороны, сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на источники.

По его данным, вместо Залужного ВСУ может возглавить командующий сухопутными войсками вооруженных сил Александр Сирский. Этот пост Сирский занимает с августа 2019 года. Ранее он возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал оперативные действия украинских военных в Донбассе, в 2017 году был командиром антитеррористической операции (АТО; так Киев называл действия ВСУ на территории Донбасса).

Как сообщает Telegraf, Залужный «не слишком рад» перспективе перейти в Минобороны, кроме того, не ясно, что в таком случае будет с возглавляющим министерство Алексеем Резниковым. По данным источника издания, власти рассматривали вариант с назначением последнего на должность премьера Украины (с 2020 года правительство возглавляет Денис Шмыгаль).

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Возможность перехода Залужного в Минобороны ранее допускал народный депутат, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. 15 августа в интервью «Радио Новое Время» он заявил, что может идти подготовка к смене главкома ВСУ, подчеркнув, что информация не подтверждена. По словам Костенко, у Залужного были «какие-то недоразумения» с офисом президента.

Залужный возглавил ВСУ в июне 2021-го, до этого он два года был командующим войсками оперативного командования «Север». Он окончил Национальную академию обороны Украины, а в августе 2017 года получил звание генерал-майора, попав в число лучших офицеров вооруженных сил страны.

В июле президент Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, объяснив решение «очень серьезными вопросами» к ним из-за связи сотрудников ведомств с Россией. Врио главы СБУ назначили Василия Малюка, первого заместителя Баканова. Обязанности генпрокурора возложили на заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко; Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии.

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Зеленский также объявил о кадровой ревизии в СБУ и уволил несколько начальников региональных управлений ведомства. До этого Зеленский сообщил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа [февраля, первый день российской военной операции] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того чтобы защищать свой народ».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вооруженные силы Украины главнокомандующий армия Украины
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