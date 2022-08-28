Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 20:40
Зеленский провел секретное совещание с силовиками о ситуации на фронте Политика, 20:38
Пожар практически полностью уничтожил здание рынка в городе Волжский Общество, 20:25
Минэкономики Латвии с 1 сентября откажется от русского языка Политика, 20:21
ESPN узнал возможные даты боя Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона Спорт, 20:09
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 19:53
МВД Австрии не подтвердило данные об убийстве Вовк Политика, 19:33
Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Торпедо» Спорт, 19:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Херсоне возродят дореволюционную церковную воскресную школу Политика, 19:31
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом ПВО беспилотнике Политика, 19:20
Аршавин не будет выступать за казахскую команду из Медиалиги Спорт, 19:15
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 19:06
Как выглядят следы динозавра, которые нашли в Техасе. Видео Технологии и медиа, 19:00
Мэр Одессы выступил против борьбы с памятниками на Украине Политика, 18:57
Политика ,  
0 

Минэкономики Латвии с 1 сентября откажется от русского языка

Вид на здание Министерства экономики Латвии
Вид на здание Министерства экономики Латвии (Фото: em.gov.lv)

С 1 сентября Министерство экономики Латвии будет предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приказ, изданный на основании ст. 10 закона о государственном языке, возлагает на Латвийское агентство развития инвестиций, Центр защиты прав потребителей, Латвийское национальное бюро аккредитации, Государственное бюро контроля за строительством и Центральное статистическое управление обязанность с 1 сентября предоставлять информацию и обеспечивать общение с клиентами, в том числе сообщения для клиентов в социальных сетях и интервью латвийским СМИ, только на государственном языке, а следовательно, не требовать знания русского языка от сотрудников в объявлениях о вакансиях или при исполнении трудовых обязанностей.

МВД Латвии предложило приостановить выдачу повторных ВНЖ россиянам
Политика
Фото:Данил Шамкин / ZUMA / ТАСС

Кроме того, призыв использовать только латышский язык направлен в компании, доли в которых принадлежат Минэкономики: Latvenergo и его дочернему Sadales tīkls, а также Publisko aktīvu pārvaldītājs «Possessor».

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в стране появилась «часть русского общества, нелояльная государству». Левитс призвал изолировать эту часть общества.

Латвия резко осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине. В августе Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма. В российском МИДе после этого заявили, что русофобия «давно стала камертоном латвийской внешней политики».

В середине августа Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую военную операцию на Украине. Вскоре после этого правительство «концептуально договорилось» не продлевать россиянам действие ВНЖ и ограничить им въезд в страну по шенгенским визам, а МВД подготовило поправки к закону об иммиграции, ограничивающие выдачу российским гражданам долгосрочных виз.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix
Саммари
Pro
Как превратиться из управленца в лидера: советы профессора Гарварда
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Теги
Латвия Минэкономики русский язык
Материалы по теме
Захарова заявила о деградации отношений с Латвией из-за сноса памятника
Политика
МИД предупредил Латвию о расколе внутри страны из-за сноса памятников
Политика
Президент Латвии призвал «изолировать» нелояльных русских
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter