Минэкономики Латвии с 1 сентября откажется от русского языка

Вид на здание Министерства экономики Латвии (Фото: em.gov.lv)

С 1 сентября Министерство экономики Латвии будет предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приказ, изданный на основании ст. 10 закона о государственном языке, возлагает на Латвийское агентство развития инвестиций, Центр защиты прав потребителей, Латвийское национальное бюро аккредитации, Государственное бюро контроля за строительством и Центральное статистическое управление обязанность с 1 сентября предоставлять информацию и обеспечивать общение с клиентами, в том числе сообщения для клиентов в социальных сетях и интервью латвийским СМИ, только на государственном языке, а следовательно, не требовать знания русского языка от сотрудников в объявлениях о вакансиях или при исполнении трудовых обязанностей.

Кроме того, призыв использовать только латышский язык направлен в компании, доли в которых принадлежат Минэкономики: Latvenergo и его дочернему Sadales tīkls, а также Publisko aktīvu pārvaldītājs «Possessor».

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в стране появилась «часть русского общества, нелояльная государству». Левитс призвал изолировать эту часть общества.

Латвия резко осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине. В августе Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма. В российском МИДе после этого заявили, что русофобия «давно стала камертоном латвийской внешней политики».

В середине августа Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую военную операцию на Украине. Вскоре после этого правительство «концептуально договорилось» не продлевать россиянам действие ВНЖ и ограничить им въезд в страну по шенгенским визам, а МВД подготовило поправки к закону об иммиграции, ограничивающие выдачу российским гражданам долгосрочных виз.