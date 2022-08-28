МЧС сообщило о локализации двух из шести очагов пожаров под Рязанью

Спасатели локализовали два из шести лесных пожаров в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС.

«На данный момент на территории Рязанской области действуют шесть очагов природных пожаров, из них два очага локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сказали в ведомстве.

Накануне вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что в регионе локализовали все очаги возгорания. Он утверждал, что открытое горение на кромке пожаров уже потушили, а несколько новых очагов внутри защитной зоны полностью ликвидировали.

К тому моменту пожарные успели создать защитную полосу (вспахивается в зоне пожаров, чтобы избежать распространения огня по земле. — РБК) длиной примерно в 200 км и шириной до 20 метров, а также произвести встречный отжиг. Так называется выжигание лесной подстилки на пути огня с целью задержать его распространение.

Григоренко подчеркивал, что спасатели полностью контролируют ситуацию и планируют сосредоточиться на борьбе с задымлением и последствиями пожаров. В сообщении правительственной комиссии, в заседании которой участвовал Григоренко, говорилось, что она распорядилась начать вывод людей и техники, привлеченных из других регионов.

По данным главного управления МЧС по Рязанской области, днем 27 августа пожары в регионе тушили более 9,6 тыс. человек, порядка 2,6 тыс. единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Тогда же ведомство сообщило о семи действующих очагах на территории региона. Три из них общей площадью 150 га удалось локализовать, говорили в ведомстве.

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Лесные пожары в Рязанской области начались в середине августа. Врио главы региона Павел Малков утверждал, что их спровоцировала сухая и ветреная погода. Глава МЧС Александр Куренков счел причиной пожаров преднамеренные поджоги. На фоне ухудшения ситуации региональные власти объявили в области режим ЧС. Рослесхоз полагает, что власти скрывали реальную площадь пожаров, что помешало вовремя привлечь необходимые силы для борьбы с огнем.

К середине августа смог и запах гари из-за пожаров перешли на соседние регионы, в том числе на Москву и Московскую область. Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры, чтобы урегулировать ситуацию в кратчайшие сроки.