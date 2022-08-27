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Власти сообщили о локализации лесных пожаров в Рязанской области
Лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы, заявил в ходе заседания правительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Текущая задача — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара», — приводит слова Григоренко пресс-служба правительства.
Принято решение сосредоточиться на заливке водой очагов задымления, улучшение ситуации ожидается в течение трех-пяти дней, отметил вице-премьер.
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