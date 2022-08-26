Медведев анонсировал законопроект о въезде иностранцев в Россию

В сентябре должно пройти посвященное миграции заседание Совбеза, сообщил Медведев. Он назвал контроль за пребыванием мигрантов в стране «составляющей частью режима безопасности»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В России готовится новый «всеобъемлющий законопроект», регулирующий условия въезда и выезда иностранцев, а также их пребывания на территории страны, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании профильной комиссии, передает «РИА Новости».

Он добавил, что для решения вопросов в этой сфере нужен комплексный подход. Медведев анонсировал заседание Совбеза, посвященное миграции, в сентябре. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», — подчеркнул он.

Зампред Совета безопасности отметил, что необходимо оценить потребность структур в миграционной сфере в оборудовании, «чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой». По его словам, сейчас власти работают в области миграционной политики «совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду». При этом в некоторых регионах компьютеры в миграционных службах не обновляли почти 20 лет, а часть зданий таких учреждений нуждаются в ремонте, рассказал Медведев. Он указал и на кадровые проблемы и риски роста коррупции из-за низких зарплат сотрудников в большинстве регионов.

В апреле МВД сообщало о росте числа нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов: в январе-феврале количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания увеличилось на 114% по сравнению с прошлым годом (было составлено 55,7 тыс. протоколов). Власти выявили и больше фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения ограничений на отдельные виды деятельности среди иностранных граждан.

В августе западные страны начали обсуждать возможный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз, после того как к этому призвал президент Украины Владимир Зеленский. Некоторые государства уже ограничили оформление въездных документов для граждан России после начала спецоперации. Полный запрет на визы россиянам поддержали власти Эстонии и Латвии и парламентские партии Финляндии. Против такой меры выступили, например, Германия и США.

После того как прекращение выдачи виз поддержали в финском парламенте, в МИД России предупредили об ответных мерах.