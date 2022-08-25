Ростовский губернатор допустил, что причиной лесных пожаров стали поджоги

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Среди причин природных пожаров в Ростовской области не исключены поджоги, заявил губернатор региона Василий Голубев в эфире «Дон-ТР».

«Мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Мы не исключаем поджоги», — сказал глава области.

Он отметил, что также к возникновению пожаров привели высокие температуры и сильный ветер. В регионе горели леса, камыш, к тушению привлекали как профессиональных спасателей, так и добровольцев, различную технику, в том числе пожарные поезда.

Губернатор рассказал, что текущая неделя и сентябрь прогнозируются сухими и жаркими, и поэтому призвал жителей быть внимательными, а должностных лиц — принимать меры по профилактике возникновения пожаров. Голубев подчеркнул, что ситуация остается «напряженной и сложной».

В августе сообщалось сразу о нескольких крупных пожарах на территории Ростовской области. 15 августа началось возгорание в лесу в Усть-Донецком районе из-за замыкания ЛЭП. Затем огонь перешел на населенные пункты — станицу Верхнекундрюченскую и соседние хутора. Были повреждены свыше 60 строений.

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Голубев отметил, что людям, жилье которых было повреждено или уничтожено в результате пожаров, с 18 августа начали выплачивать как единовременную помощь, так и за утрату имущества.

22 августа началось возгорание в лесу в Каменском районе области. 25 августа загорелся камыш на левом берегу Дона в самом Ростове-на-Дону, как указал губернатор, площадь возгорания — более 6,5 тыс. кв. м.

Природные пожары бушуют и в других российских регионах: Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях, республике Коми.