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Глава японской полиции признал, что ведомство не справилось с охраной Абэ

Полицейские не справились с охраной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в результате чего произошло его убийство, заявил глава Национального полицейского агентства Итару Накамура на специальной пресс-конференции, передает Mainichi. Издание отмечает, что для него несвойственно признавать свою ответственность в отдельных случаях.

Накамура рассказал, что на выступлении Абэ в Наре были проблемы, в том числе с размещением охранников. По его мнению, на данном этапе ответственность полиции заключается в том, чтобы как можно скорее выявить проблемы безопасности и рассмотреть их, чтобы гарантировать, что серьезные инциденты не повторятся.

«Нет необходимости (местной полиции префектуры) сообщать о плане безопасности Национальному полицейскому агентству, чтобы обеспечить защиту бывшего премьер-министра. Было ли это действительно хорошо? [Национальное полицейское агентство] также в состоянии устанавливать правила на местах в области безопасности, и я думаю, что с этой точки зрения должны быть внесены необходимые изменения», — сказал глава японской полиции.

Национальное полицейское управление создало группу для изучения проблем с системой безопасности. Накамура сообщил, что ведомство надеется завершить эту работу к августу. Он добавил, что в процессе работы группы по мере необходимости будет отчитываться перед временной Национальной комиссией общественной безопасности и получать указания.

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До этого глава полиции префектуры Нара, где произошло нападение, Томоаки Онидзука заявил, что на подготовку мер безопасности был отведен всего один день. Маршрут поездки Абэ был изменен накануне визита в Нару. «Итог вышел печальный, будь то позиция, организация, реакция на чрезвычайную ситуацию или же личные возможности сотрудников охраны», — заключил он.

Утром 8 июля Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. Несколько часов спустя он умер в больнице. 12 июля прошли похороны бывшего премьера.

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Нападавшего 41-летнего Тэцую Ямагами задержали на месте, он не оказал сопротивления и позже признался в содеянном. По словам нападавшего, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь. Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. До этого он говорил, что хотел убить Абэ, поскольку был недоволен его политикой. Ямагами предъявили обвинение в убийстве.

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