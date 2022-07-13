Глава японской полиции признал, что ведомство не справилось с охраной Абэ

Полицейские не справились с охраной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в результате чего произошло его убийство, заявил глава Национального полицейского агентства Итару Накамура на специальной пресс-конференции, передает Mainichi. Издание отмечает, что для него несвойственно признавать свою ответственность в отдельных случаях.

Накамура рассказал, что на выступлении Абэ в Наре были проблемы, в том числе с размещением охранников. По его мнению, на данном этапе ответственность полиции заключается в том, чтобы как можно скорее выявить проблемы безопасности и рассмотреть их, чтобы гарантировать, что серьезные инциденты не повторятся.

«Нет необходимости (местной полиции префектуры) сообщать о плане безопасности Национальному полицейскому агентству, чтобы обеспечить защиту бывшего премьер-министра. Было ли это действительно хорошо? [Национальное полицейское агентство] также в состоянии устанавливать правила на местах в области безопасности, и я думаю, что с этой точки зрения должны быть внесены необходимые изменения», — сказал глава японской полиции.

Национальное полицейское управление создало группу для изучения проблем с системой безопасности. Накамура сообщил, что ведомство надеется завершить эту работу к августу. Он добавил, что в процессе работы группы по мере необходимости будет отчитываться перед временной Национальной комиссией общественной безопасности и получать указания.

До этого глава полиции префектуры Нара, где произошло нападение, Томоаки Онидзука заявил, что на подготовку мер безопасности был отведен всего один день. Маршрут поездки Абэ был изменен накануне визита в Нару. «Итог вышел печальный, будь то позиция, организация, реакция на чрезвычайную ситуацию или же личные возможности сотрудников охраны», — заключил он.

Утром 8 июля Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. Несколько часов спустя он умер в больнице. 12 июля прошли похороны бывшего премьера.

Читайте на РБК Pro Pro Пять упражнений для здоровой спины Пять упражнений для здоровой спины Инструкции Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Как учесть расходы на текущее обслуживание ПО при расчете налогов Как учесть расходы на текущее обслуживание ПО при расчете налогов Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Жизнь на полной мощности. Управление энергией — ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью Жизнь на полной мощности. Управление энергией — ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью Саммари Pro Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Статьи

Нападавшего 41-летнего Тэцую Ямагами задержали на месте, он не оказал сопротивления и позже признался в содеянном. По словам нападавшего, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь. Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. До этого он говорил, что хотел убить Абэ, поскольку был недоволен его политикой. Ямагами предъявили обвинение в убийстве.

